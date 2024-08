Továbbjutnak a magyar csapatok? Lisztes és Vanczák válaszolt

Lisztes jó véleménnyel van a Paksról, amelytől már korábban is láttunk csodát.

– A Paks azért évek óta bizonyítja az erejét, a tavalyi eredményei is, kiemelve a kupagyőzelmet, ezt bizonyították, ráadásul igazi kupaspecialista Bognár György csapata. Olyan egységet, egy olyan erőt érzek náluk, amit anno én is átéltem a klubnál. Nagyon jó közösség, hihetetlenül összetartó csapat. Most mindenki együtt van, a vezetőség, a csapat, a szurkolók. A Kl-főtáblára jutás bravúr lenne a Pakstól, de nem kizárt, hogy sikerülhet. Láttunk már csodákat ettől a paksi csapattól – emlékeztetett.

Ez lehet a Puskás Akadémia esélye Vanczák szerint

Vanczák Vilmos úgy látja, a Fradi megoldja a mai feladatot, a Paks mérkőzésén pedig döntő lesz, hogy melyik csapat védekezik jobban. Egykori csapatát, a Puskás Akadémiát sem írná le a visszavágó előtt.

– A Puskásnak van a legnehezebb feladata, de ennek ellenére van esélye azok után, hogy jó eredményt ért el idegenben is. Ez egy más meccs lesz, de szerintem otthon is meg lehet lepni a Fiorentinát, és ha így lesz, akkor megvan az esély a továbbjutásra. A Puskás a maximumot nyújtotta Firenzében, azért is alakulhatott így a meccs, ez kellene átmenteni a visszavágóra, de nem szabad elfelejteni, mennyire erősek az olaszok. Jó lenne, ha esetleg egy kontratámadásból megint meg tudnák szerezni a vezetést, utána pedig jó védekezéssel csodát is lehetne tenni. Már csak azért is, mert a Fiorentina még csak most kezdte a bajnokságot, talán bízhatunk benne, hogy még nem annyira vették fel a ritmust – mutatott rá a 80-szoros válogatott labdarúgó.