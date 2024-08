Bognár György: Most kidobhatunk mindent az ablakon

Egy lépés választja el a Paksot attól, hogy fennállása során először egy nemzetközi kupasorozat csoportkörében szerepeljen. Bognár György együttese a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában a Mladá Boleslavval került össze, és magabiztosan várhatja a hazai visszavágót, miután múlt csütörtökön 2-2-es döntetlent ért el Csehországban.

Böde Dániel fontos szerepet tölt be Bognár György csapatában Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Azóta edzőt váltott az ellenfél, David Holoubek helyére a svéd Andreas Brännströmöt nevezték ki. Játékosához, Szabó Jánoshoz hasonlóan Bognár György is úgy gondolja, a változás nem válik a Paks javára.

– Számomra teljesen érthetetlen az edzőcsere, hiszen jól játszott ellenfelünk, gyors, kreatív labdarúgók alkotják a Mladá Boleslavot, s az új szakember alaposan felforgathatja a csapatot. Igaz, érthető, hiszen valamit mutatnia kell, azon kívül, hogy bejelenti: itt vagyok, megjöttem! Mi mindenesetre a múlt csütörtöki mérkőzés alapján készítettük el a forgatókönyvet, az ott tapasztalt hadrendet, a taktikát vettük alapul, ám most kidobhatunk mindent az ablakon. Persze pánikra semmi ok, látjuk, érezzük a szurkolók szeretetét, tapasztaljuk, hogy egyetlen magyar csapatként sokan szimpatizálnak velünk, s ez abban is lemérhető, hogy szépen fogynak a jegyek, információnk szerint telt ház előtt futballozhatunk, ami azt jelenti, csaknem ötezren szorítanak majd nekünk – idézi a tolnaiak vezetőedzőjét a Nemzeti Sport.

Bognár nem zavarja össze Bödét

Böde Dánielnek nagy szerepe volt abban, hogy a Paks jó helyzetből várja a visszavágót. Bognár György csak a 78. percben küldte pályára a 37 éves támadót, Bödének mégis jutott elég ideje arra, hogy gólt szerezzen és egy gólpasszt is kiosszon a cseh liga tizenegyedik helyén álló csapat ellen. Az edző szerint a rutin sokat számíthat majd a csütörtökön 19 órakor kezdődő visszavágón (tv: M4 Sport+).

– Mi ilyen szempontból jól állunk az öltözőben, mert több 30 körüli játékosunk van, akikben nagyon sok mérkőzés van, ez mentálisan nagyon fontos egy ilyen meccsen. Hogy Dani mennyit tud játszani, az mindig aznap derül ki, valamennyit biztosan, nekem azt kell csak eltalálnom, hogy mennyi időre küldöm a pályára.

Múltkor azt nyilatkozta, hogy nem emlékszik rá, hogy mit mondtam neki – nem is emlékezhet, mert semmit. Általában csak mondom neki, hogy menj be előre. Hát mit mondjak egy 38 éves játékosnak? Mindent tud, amit tudnia kell, úgyhogy nem zavarom meg a fejét butaságokkal

– jegyezte meg Bognár az M4 Sportnak.