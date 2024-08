Jansen elárulta, miben kell javulnia a Ferencvárosnak

A Ferencváros ősszel zsinórban hatodszor is valamely nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepel. Csütörtök este dől el, hogy melyikben: ha legyőzi a Borac Banja Lukát, akkor az Európa-ligában, ha veszít, akkor a Konferencialigában köt ki.

A magyarországi 0-0-t követően teljesen nyitott a párharc. Pascal Jansen vezetőedző nem volt elégedett a Fradi hazai pályán nyújtott teljesítményével, a csapat lassú volt, és a fölényét nem tudta gólra váltani.

– Úgy gondolom, az első mérkőzésen nagyon sokat birtokoltuk a labdát, ha jól tudom, több mint hatvan százalékban, de ezeket a szituációkat jobban ki kell használnunk, és nem szabad engednünk, hogy az ellenfél megszerezze a labdákat. Ha jól emlékszem, négy nagy helyzetünk volt, de a Banja kapusa sajnos mindet kivédte, így javulnunk kell ezen a téren is

– magyarázta a szerdai sajtótájékoztatón a zöld-fehérek mestere. – Egyetlen cél lebeg a szemünk előtt, hogy pénteken a mi nevünk legyen ott az Európa-liga-sorsoláson, de ehhez most jobbnak kell lennünk. Természetesen mindig változhat a taktika, ellenféltől és helyzettől függően. Mi is szeretjük egyensúlyban tartani mind a védekezést, mind a támadást, de a győzelemre kell játszani, ez az első meccsen nem sikerült, most ezt kell tennünk. Akármire is készüljön az ellenfél, nekünk arra reagálnunk kell és tovább kell jutnunk, ez a legfontosabb.

A Ferencvárosnak szüksége van Vargára

Jansen hozzátette, a játékosai a tizenegyeseket is gyakorolják a csütörtökön 21 órakor kezdődő mérkőzés előtt. Köztük van a nyári Eb-n súlyosan megsérült Varga Barnabás is, aki az edzője szerint még nincs csúcsformában, de segítségére van a csapatnak.

– Varga Barnabás nagyon fontos játékosa a Ferencvárosnak, persze mindannyian tudjuk, mi az a sajnálatos dolog, ami az Európa-bajnokságon történt vele és emiatt egy ideig sem edzeni, sem játszani nem tudott. Ugyanakkor Varga már nagyon sokat segített az Újpest ellen a bajnokságban, és legutóbb a Banja ellen is, de kellenek még neki a játékpercek és a pluszedzések, hogy fejlődni tudjon és elérje a top formáját.