Lylest is megfertőzte Duplantis – a világ leggyorsabb embere összecsap az NFL leggyorsabb futójával

Armand Duplantis és Karsten Warholm már egy évvel ezelőtt megegyezett róla, hogy összecsap egymással 100 méteren, és nemrég, a Gyémánt Liga forduló előestéjén végre sor került a nagy csatára. A két olimpiai bajnok mindent beleadott, a svéd rúdugró és a norvég gátfutó is egyéni csúcsot futott a távon, végül Duplantis nyakába került az arany a zürichi különleges versenyen. Warholm egyéni csúcsa 10.49, míg Duplantisé 10.57 volt, ám most hiába javított a rekordján a norvég is, aki egészen pontosan 10,47-et futott, elmaradt Duplantistól. A rúdugrókirály jó rajt után végig vezetett, és 10,37 másodperces időt repesztett.

Noah Lyles szereti a különleges dolgokat, így elfogadta az NFL leggyorsabb futójának a kihívását. Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

Különleges versenyükre nemcsak a nézők figyeltek fel, hanem a sportolók is, és rövidesen sor kerülhet a következő összecsapásra is. A szókimondó, az NBA sztárjait megjegyzéseivel teljesen kibuktató – a 2023-as budapesti vb-n például közölte, hogy ő igazi világbajnok a kosarasokkal szemben – 100 méteres olimpiai és világbajnok Noah Lyles bejelentette: elfogadta az NFL leggyorsabb futójátékosának, Tyreek Hillnek a kihívását, és rövidesen összecsapnak majd 60 méteres síkfutásban. Azt már eddig is tudtuk, hogy Lyles nem hátrál meg a kihívásoktól.

Lyles párizsi győzelmével az Egyesült Államok visszaszerezte az olimpiák rövidebb sprinttávjának olimpiai aranyát, ráadásul éppen húsz éve vártak erre a pillanatra az amerikaiak, egész pontosan Justin Gatlin 2004-es athéni olimpián aratott győzelme óta. Sokan azt mondják, kissé komolytalan lesz ez a párbaj, ugyanis a világ leggyorsabb sprintere egy olyan emberrel versenyez majd, aki legyen bármilyen gyors a pályán, mégis csak egy amerikai focista, nem pedig atléta, akiből ráadásul hiányzik a profi sprinterek csúcssebessége.

Lyles elismerte, hogy a Miami Dolphins játékosa gyors, és arról sem feledkezett meg, hogy Hill megnyert egy 60 méteres versenyt a 2023-as USATF Masters Indoor Championships 25–29 éves korosztályban, azaz a rekortánon sem éppen lassú. Ráadásul 60 méteren igazi atlétákat győzött le meglepő fölénnyel. Lyles egyébként kiállt Hill mellett, akit az elmúlt héten a miami rendőrök rángattak ki az autójából a Buffalo Bills elleni meccs előtt.

– Senkinek sem szabadna ilyet átélnie, amit neki kellett a körülményektől függetlenül elszenvednie. Mindannyian emberek vagyunk, és úgy is kell bánni velünk – hangsúlyozta a sprinter.