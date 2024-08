Noah Lyles Budapest után Párizsban is nyert, ő a világ leggyorsabb embere

Vasárnap este rendezték az olimpia királyszámának, a férfi 100 méteres síkfutás döntőjét, hogy kiderüljön, ki most a világ leggyorsabb embere. Budapest világbajnoka, Noah Lyles bejutott a döntőbe, ahogy épphogy összejött ez a címvédőnek is, a Tokió óta rengeteg sérülésen átesett olasz Marcell Jacobs is futhatott a fináléban.

Noah Lyles az amerikai zászlóval ünnepel, a budapesti világbajnokság győztese immár olimpiai bajnoka is a 100 méternek (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

A legjobb idővel azonban két jamaicai jutott be, Kishane Thompson és Oblique Seville honfitársaik pechsorozata után próbáltak örömet szerezni a karibi országnak.