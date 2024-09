Kifizette a magyar olimpiai bajnok egy megszorult édesanya számláját

Az egykori kalapácsvető Kiss Balázs 18 évvel ezelőtt, 1996-ban, Atlantában lett olimpiai bajnok, az utóbbi években visszavonultan, a rivaldafényt kerülve éli mindennapjait, de most az érdeklődés középpontjába került, miután Veszprémben egy megszorult édesanya és gyermeke segítségére sietett.

Kiss Balázs 1996-ban lett olimpiai bajnok (Fotó: Fuszek Gábor)

A Veol.hu beszámolója szerint az egyik veszprémi önkiszolgáló étterem pénztáránál egy hölgy nem tudta kiegyenlíteni a gyermekével elköltendő ételeik ellenértékét, pontosabban, a bankkártyájukat valamiért nem fogadta el a rendszer, és nem volt náluk elegendő készpénz. Szemlesütve, szégyenkezve mentek ki a vendégekkel teli helyiségből, majd kisvártatva a pénztárhoz érkezett a közjátékon meglepődött Kiss Balázs, aki megkérdezte az alkalmazottat, hogy pontosan mi is történt. Aztán gondolkodás nélkül a már a közeli hipermarketnél járó anyuka és gyereke után sietett, és felajánlotta nekik, hogy menjenek vissza az étterembe, ahol ő majd rendezi a cechet.

– Nekem akkor és ott megadatott a lehetőség, hogy segíthessek valakin. Én is apa vagyok, együttérzek egy váratlan helyzetbe került szülővel. Talán nincs is annál rosszabb, ha egy anya ilyen méltatlan helyzetbe kerül – árulta el a lapnak Kiss Balázs. – Időnként támogatok alapítványokat, máskor is segítek rászorulókon, ám ez a szituáció más volt: belenézhettem egy kellemetlen szituációba került embertársam szemébe, aki közvetlenül nekem, a „jótevőjének” fejezhette ki a háláját. Arra gondoltam, ha ilyenkor nem segítünk egymásnak, akkor nincs értelme társadalomban élnünk.

Kiss Balázs három éve: Ott eltört bennem valami

Kiss Balázs mára elszakadt a sporttól, építési beruházásokkal és uniós pályázatok menedzselésével foglalkozik. Három éve a lapunknak adott interjúban arról mesélt, hogy szerepet vállalt volna az atlétikában, de a nemzetközi szövetségnél problémát jelentett a bőrszíne.

– Amikor a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben 2003-ban megalakult a sportolói bizottság, engem is kerestek – árulta el 2021-ben. – Angolul beszélek, közgazdász diplomám van, gondoltam, belevágok. Majd visszahívtak, hogy baj van: a kvóta fekete-afrikai nőnek szól. Ott eltört bennem valami. Megértem a mozgalmakat, de Martin Luther King híres beszédében az volt az álma, hogy egyszer az embert nem a bőrszíne, hanem a teljesítménye alapján ítélik meg. Hát ez lett az álomból, hogy dr. King forog a sírjában.

Azóta, idén nyáron a Dél-kaliforniai Egyetem egykori diákját hivatalosan is beiktatták az amerikai egyetemi atlétikai Hírességek Csarnokába.