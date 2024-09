A Red Bull szó szerint levedli a bőrét a sikerért

Egy kakukktojás tarkította a tavalyi évet. Tizennégy futamon a Red Bull valamelyik pilótája állt a dobogó legfelső fokára. Aztán jött Szingapúr. Utána pedig a bikák újabb hét diadala.

A Red Bullnak nem volt beleszólása a dobogós helyekért folytatott harcba Fotó: AFP/Lillian Suwanrumpha

Igen, 2023-ban egyetlen olyan állomása volt a Formula–1-es világbajnokságnak, ahol nem Max Verstappenék nyertek. Már a szabadedzéseken is látszott, hogy valami nem stimmel, ami aztán az időmérőn is bebizonyosodott, mert egyik Red Bull-pilóta sem jutott be a kvalifikáció utolsó szakaszába. A szingapúri futamok pedig nem éppen arról híresek, hogy kapkodni kellene a fejünket a számtalan előzés miatt, így a 11. helyről rajtoló Verstappennek és a 13. Sergio Péreznek csak az ötödik, illetve a nyolcadik helyre sikerült felkapaszkodnia. Eközben a Ferrari, a Mercedes és a McLaren a befutóig ádáz csatát vívott egymással a győzelemért, és végül Carlos Sainz (Ferrari) távozott a legvidámabban a törpeállamból.

Túlélésre játszik a Red Bull

Akkoriban sokkoló volt így látni a Red Bullt. Most viszont éppen az ellenkezője igaz, az lenne váratlan, ha Verstappen, esetleg Pérez zárna az élen azon a pályán, ahol már tavaly is szenvedtek. Most ráadásul nem áll olyan domináns autó a rendelkezésükre, mint tavaly, ez tovább rontja az esélyeiket. A csapat tanácsadója, Helmut Marko is elismerte, nem vár sok jót ettől a hétvégétől. Mindezt azok után, hogy legutóbb Azerbajdzsánban is megégtek – Verstappen az ötödik lett, az akkor harmadik Pérez pedig Sainzcal ütközött a futam végén, és nulla ponttal távozott Bakuból.

A Red Bullok tehát a túlélésre játszanak a négyhetes őszi szünet előtti Szingapúri Nagydíjon. A csapatok versenyében már elveszítették a vezető pozíciójukat a McLarennel szemben, az azeri helycserét követően rögvest húsz pont a lemaradásuk, de a másik csatában még Verstappen áll nyerésre, a hátralévő futamokon 59 pontos előnyéből kellene megőriznie valamennyit Lando Norrisszal (McLaren) szemben, hogy zsinórban negyedszer is övé legyen a titulus.

A cél elérése érdekében a Red Bull sutba vágta az egyik projektjét. Az energiaitalosok már korábban is esélyt adtak a rajongóiknak arra, hogy beleszóljanak az autó kinézetébe, versenyt hirdettek közöttük, és a győztesek tervei alapján pingálták ki a járgányukat az adott futamra. Ez már egyszer idén, a Brit Nagydíjon is megtörtént. Szingapúr lett volna a második ilyen állomás, majd október közepén Austin a harmadik, de a csapat mégsem vállalja be a különleges fényezést, mert az extra festék extra súlyt is hozott volna magával, ami a teljesítmény rovására ment volna. Ezt pedig most a Red Bull nem engedheti meg magának.

A szárnyaló McLaren viszont igen, így a wokingiak autója a hétvégén új külsővel fut ki a pályára, ahogy a Mercedes és az RB versenygépe is. Utóbbi istálló pilótáját, Daniel Ricciardót pedig talán utoljára látjuk Formula–1-es autóban körözni, bokszutcai pletykák szerint ugyanis a szingapúri lehet a mosolygós ausztrál utolsó futama. A Red Bull jövőre mindenképpen helyet szorít egyik csapatában Liam Lawsonnak, és egyesek tudni vélik, hogy az új-zélandi pilóta szerződése értelmében már idén is legalább öt futamon versenyzési lehetőséget kell biztosítani neki, különben más istállóval is elkezdhet tárgyalni.

A hétvége befejeztével okosabbak leszünk ez ügyben. Tehát talán lesz egy búcsúzónk is Szingapúrban, annyi viszont biztos, hogy egy visszatérő akad majd a rajtrácson: a büntetőpontjai sokasága miatti eltiltását Azerbajdzsánban eltöltő Kevin Magnussen újra versenyezhet, és most már tiszta lappal indul, így, mint mondta, Szingapúrban vígan randalírozhat.