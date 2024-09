Roger Federer és Rafael Nadal újra szembekerülhet egymással

A tenisz csúcsát a Grand Slam-tornák jelentik. 1969-ben, az Open-éra hajnalán az ausztrál Rod Laver egy éven belül az Australian Open, a Roland Garros, Wimbledon és a US Open bajnoka lett, ezt a bravúrt a férfiak mezőnyében azóta sem tudta senki végrehajtani. Laver nevét 2017 óta egy különleges verseny viseli, amelyen maga az ausztrál legenda is rendszeresen megjelenik, a pályán pedig a tenisz nagy hármasa, azaz az egyaránt legalább húsz Grand Slam-sikerig jutott Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics is megmutatta magát az elmúlt években. A már visszavonult Roger Federer kitart az általa megálmodott Laver-kupa mellett, idén is ott van Berlinben, Rafael Nadal viszont múlt héten lemondta a részvételét, s valószínű, hogy Szaúd-Arábia spanyol tenisznagykövete többet már nem is fog játszani a tornán.

Roger Federer és Rafael Nadal rivalizálása új szintre léphet (Fotó: AFP/Glyn KIRK)

Bár sokszor halljuk teniszezőktől, hogy túl zsúfolt a versenynaptár, a legjobb játékosok így is rendre bele tudnak illeszteni a programjukba teniszgálákat, bemutatóversenyeket. Nadal és Federer például 2007-ben emlékezetes körítések között vívták a borítások csatáját, amikor az egyik térfelet salak, a másikat fű borította.

Egyetlen teniszező sem ismerné el, hogy az ehhez hasonló események fontosabbak nekik a valódi tétversenyeknél, viszont biztosabb bevételi forrást jelentenek a sztároknak, mint a kétséges mennyiségű pénznyeremény. Idén tavasszal Rafael Nadal sérülésből visszatérve kiállt Las Vegasban Carlos Alcaraz ellen a Netflix Slam elnevezésű eseményen, hogy aztán a szintén egyesült államokbeli mesterversenyeket már lemondja.

Roger Federer azzal húzott nagyot, hogy nem csak sztárparádét hoz össze évről évre a Laver-kupára, hanem a legtöbb bemutatóval ellentétben sikerült érzékelhető hangsúlyt helyezni az esemény versenyoldalára is, ráadásul sok teniszezőnek vonzerő, hogy csapat tagja lehet.

Mi az a Laver-kupa?

A Laver-kupán évről évre az Európa-válogatott és a többi kontinens legjobbjait tömörítő világválogatott csap össze. Utóbbi rendszerint amerikai, angolszász alapokra épül, az idei keret az első, amelyben egynél több olyan teniszező is helyet kapott, akinek nem az angol az anyanyelve. A chilei Alejandro Tabilo és az argentin Francisco Cerúndolo mellett három amerikai (Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton) és egy ausztrál (Thanasi Kokkinakis) játékos alkotja a csapatot.

A Laver-kupa eleinte európai dominanciát hozott, s a világranglista alapján rendre az európai siker számított előzetesen is papírformának. A győzelmi sorozat éppen két éve szakadt meg, amikor Roger Federer búcsúmeccse vitte el a show-t, tavaly pedig az eddigi leggyengébb európai csapat sima vereséget szenvedett.

Borg vs. McEnroe, az utolsó tánc

A hetedik kiírással egy éra véget ér a Laver-kupában. Björn Borg és John McEnroe a pályán is emlékezetes rivalizálást vívtak egymással, ebből még film is készült. 2017 óta csapatkapitányként csaptak össze, s mindketten az idei Laver-kupán búcsúznak, jövőre Borg helyét Yannick Noah, McEnroe pozícióját Andre Agassi veszi át.

Borg biztosan nem szeretne egymás után három vereséggel búcsúzni, s ennek elkerülésére jó esélye lehet. Idén játszik először az eseményen a négyszeres Grand Slam-bajnok spanyol Carlos Alcaraz, hazai pályán szerepelhet a világranglistán második Alexander Zverev. Danyiil Medvegyev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov és Sztefanosz Cicipasz is a top 12-ben áll az ATP-rangsorban, míg a túloldalról ezt egyedül a friss US Open-döntős Fritz mondhatja el magáról.

Az európai névsor tehát ismét ütős. Ha aktuális játékerőben már nem is, marketingértékben mindenképp még erősebb volt a múlt hétig, mielőtt Rafael Nadal lemondta a szereplést.

Pedig Nadal tavasszal, a salakszezon alatt úgy nyilatkozott, hogy a Roland Garros utáni időszakből a párizsi olimpia és a Laver-kupa a két legfontosabb esemény számára. Az ötkarikás játékokon valóban játszott is, azóta viszont sehol.

– Jelenleg nem vagyok olyan pozícióban, hogy bármi iránt elköteleződjem. Azt mondtam, hogy az olimpiáig játszom, aztán meglátjuk. Most pihenek – jelentette ki Nadal.

Lehet, hogy már le is játszotta karrierje utolsó meccsét?

Roger Federer és Rafael Nadal egymás ellen, a pályán kívül?

A hagyományos tornák közül nincs már olyan az évben, amely nagy vonzerőt jelenthetne Nadalnak, viszont a neve egyelőre szerepel az októberi Six Kings Slam résztvevői között.

Ez Szaúd-Arábia legújabb próbálkozása, hogy erősebb jelenlétet harcoljon ki magának a teniszvilágban, s a résztvevők névsora még ütősebbnek tűnik, mint a Laver-kupáé: Alcaraz és Medvegyev maradt a két közös pont, mellettük a tervek szerint játszik az arab országban Novak Djokovics, Jannik Sinner és Holger Rune is.

A hatosfogatból Nadal az, aki idén Szaúd-Arábia hivatalos tenisznagykövete lett. Ilyen minőségében a rijádi tornából nehezebben hátrálhat majd ki, mint a szeptemeri berlini eseményből. Sőt, az sem kizárt, hogy a szaúdiak éppen a Laver-kupában látják a legnagyobb riválist, s egyáltalán nem bánják, hogy Nadal azt az eseményt nem népszerűsíti idén a jelenlétével.