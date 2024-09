Jannik Sinner hengerelt, Taylor Fritz sem szakította meg az amerikai sorozatot

Jannik Sinner és Taylor Fritz személyében két olyan teniszező vívta a US Open férfi egyes döntőjét, aki korábban még nem jutott be a torna fináléjába. Mi több, az amerikai Fritz karrierje első Grand Slam-döntőjében léphetett pályára, s Andy Roddick huszonegy évvel ezelőtti, szintén New Yorkban szerzett trófeája után az első amerikai játékos lett volna, aki férfi egyesben Grand Slam-címet nyer. A feladata nem volt könnyű: Jannik Sinner személyében a világelső állt a háló túloldalán.

Jannik Sinner az Australian Open megnyerése után idei második Grand Slam-sikerére hajtott a US Open döntőjében (Fotó: X/US Open Tennis)

Ahogy a szombat esti női döntőt , úgy a férfiak fináléját is több híresség figyelte a lelátóról. Noah Lyles, a 100 méteres síkfutás olimpiai és világbajnoka ezúttal is a nézők között volt, ahogy Matthew McConaughey színész, Jon Bon Jovi zenész, valamint Taylor Swift énekes is, utóbbi párja, Travis Kelce és a Kansas City Chiefs NFL-csapatának másik sztárja, Patrick Mahomes társaságában.

Just a couple of 3x Super Bowl Champions and Taylor Swift 🤩 pic.twitter.com/aPmHiJLAm9 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

Az NFL-t követve a US Open is azonnal szórni kezdte felületein a Taylor Swift-rajongóknak szánt tartalmakat.

Jannik Sinner jól kezdett Taylor Fritz ellen

A pályán Sinner esélyeshez méltó kezdés mutatott be, azonnal elvette Fritz adogatását. Az amerikainak erre még volt válasza, visszabrékelt, de 3:3 után állva hagyta őt a világelső.

A második játszma kevesebb bréklehetőséget hozott, Sinner pedig elképesztően stabil játékkal jelentkezett, az egész szettben egyetlen ki nem kényszerített hibát ütött.

A játszma hajrájában Fritz nem bírta a nyomást, így kétszettes hátrányba került Sinner ellen. A szintén a lelátón szurkoló Roddick kezdhetett megbarátkozni a gondolattal, hogy továbbra is ő marad az Egyesült Államok legutóbbi Grand Slam-győztese férfi egyesben.

Jannik Sinner kétszeres Grand Slam-győztes

A harmadik játszmában Fritz brékkel nyithatott volna, de Sinner 0–40-ről megfordította az adogatójátékát. Fritz látványos pontokkal igyekezett versenyben maradni.

Taylor Fritz trying to turn the tables on Sinner early in the third set! pic.twitter.com/VdCvveIodc — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

3:2-es hátrányban Fritz is bréklabdákat hárított, majd ő maga brékelni tudott. Az amerikai közönség tűzbe jött, s egyben kezdte átlépni a sportszerűség határát, Sinner kettős hibáját óriási üdvrivalgás fogadta.

Fritznek viszont mindez nem volt elég, 5:4-nél nem tudta kiszerválni a játszmát, s több játékot már nem is nyert a meccsen.

Jannik Sinner az Australian Open megnyerése után a US Open bajnoka is lett, így kétszere Grand Slam-győztesként zárja az idényt. Ebben az évben a négy Grand Slam-tornán a férfiak között már az új generáció két legjobbja osztozott: Jannik Sinner és Carlos Alcaraz is két trófeát zsebelt be.