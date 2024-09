Egy igazi bombázó a US Open női bajnoka, Lewis Hamilton nagy bánatára

Arina Szabalenka 2023-ban az Australian Open aktuális győzteseként döntőbe jutott a másik keménypályás Grand Slam-tornán is, de a US Open fináléjában amerikai ellenfele, Coco Gauff legyőzte. Arina Szabalenka 2024-ben az Australian Open aktuális győzteseként döntőbe jutott a másik keménypályás Grand Slam-tornán is, a US Open fináléjában amerikai ellenfél, Jessica Pegula várt rá. Bár Szabalenka előzetesen kérte, valójában nem számíthatott a hazai szurkolók támogatására. A közönség soraiban helyet foglalt a 100 méteres síkfutás olimpiai bajnoka, Noah Lyles is, mellette pedig a hétszeres Formula–1-es világbajnok, Lewis Hamilton ült.

Reakciói alapján Lewis Hamilton is inkább Jessica Pegula sikeréért szorított, de Arina Szabalenka lett a US Open bajnoka (Fotó: X/US Open Tennis)

Noah Lyles tavalyi, budapesti nyilatkozata után tisztázta, hogy a Grand Slam-tornán világbajnokok játszanak, s amerikaiként nyilvánvalóan Pegula sikeréért szorított, ahogy a reakciókból ítélve a mellette ülő Hamilton is, aki ugyan brit, de többször hangsúlyozta már, hogy otthon érzi magát az Egyesült Államokban.

Így szurkolt Noah Lyles és Lewis Hamilton

Whose reaction is your favorite? 🫣 pic.twitter.com/XbLGsL5cLO — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Pegula és Hamilton között különös párhuzam, hogy az amerikai teniszező szülei a Buffalo Bills NFL-csapat tulajdonosai, míg Lewis Hamilton a szintén a ligában szereplő Denver Broncos kisebbségi tulajdonosa.

Pegula fordítási kísérletét elképesztő hiba akasztotta meg

A döntőt Szabalenka kezdte jobban, 5:3-nál azonban nem tudta kiszerválni az első játszmát. Mégis szettelőnybe került a fehérorosz, az egyesben élete első GS-döntőjét játszó Pegula 6:5-ös hátrányban ugyanis újra elveszítette az adogatását.

Szabalenka bekezdett a második játszmában is, 3:0-ra ellépett, Pegula azonban agresszívabb játékra váltott, s 4:3-ra fordított.

A következő adogatójátékban azonban döbbenetes hibát követett el: tévesen azt gondolta, hogy még első adogatást üthet, s csak az állás hallatára eszmélt rá, hogy kettős hibát ejtett.

It's all happening right now! pic.twitter.com/Fn3YBGjCwa — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Nem meglepő, hogy ezek után elveszítette az adogatójátékát.

Szabalenka, a bombázó maga is nehezen hiszi el

Szabalenka több esélyt nem adott, a második játszmát is 7:5-re nyerte meg, s két Australian Open-siker után immár US Open-bajnoknak is mondhatja magát.

Bár a világranglistát továbbra is Iga Swiatek vezeti, a Grand Slam-győzelmek alapján Arina Szabalenka az év legjobb női játékosa, aki ráadásul három részvételből szerzett két trófeát, ugyanis Wimbledonról sérülés miatt lemaradt. S mindezt úgy érte el Szabalenka, hogy tavasszal tragikus hirtelenséggel elveszítette jó barátját, korábbi párját.

A titok leginkább Szabalenka ütőerejében rejlik. A US Open alatti meccseket vizsgálva azzal a döbbenetes statisztikával szembesítették a fehérorosz bombázót, hogy nemcsak a női mezőnyben üti ő átlagosan a leggyorsabban a pörgetett tenyereseket (129 km/h), hanem a legerősebb férfiakat is megelőzi: Carlos Alcaraz esetében 127, Jannik Sinner tenyereseinél 126, Novak Djokovics hasonló ütéseinek 122 km/h volt a mért átlagsebesség.

– Láttam a statisztikát, és nem tudom elhinni, hogy ennyire gyorsan ütök. Kicsit kényelmetlenül is érzem magam, hogy keményebben ütök, mint a férfiak – mondta még a döntő előtt Szabalenka.

Az amerikaiak a férfi egyes döntőben még bízhatnak, ott is lesz hazai versenyző Taylor Fritz személyében, aki Pegulához hasonlóan az Australian Open-bajnok, Jannik Sinner ellen lép pályára a magyar idő szerint vasárnap 20.00-kor kezdődő fináléban.