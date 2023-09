BREAKING: LeBron James plans to commit to Team U.S.A. next summer along with Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum and Draymond Green, per @ShamsCharania



“Separately, Phoenix’s Devin Booker, Portland’s Damian Lillard, Sacramento’s De’Aaron Fox and Dallas’… pic.twitter.com/FJ3fHVZuVY