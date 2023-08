Usain Bolt óta senkinek nem sikerült, Noah Lyles Budapesten megtette

Péntek este futották a 200 méteres döntőket a budapesti atlétikai vb-n. A nők között Sha’Carri Richardson kisebb, a férfiak mezőnyében Noah Lyles nagyobb eséllyel pályázott a 100 méteres győzelme után a klasszikus sprintduplára.

Sha’Carri Richardson (balra) a 100, Shericka Jackson (középen) a 200 méter bajnoka lett a budapesti atlétikai vb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Lyles az elődöntőbeli dráma után a fináléban megmutatta, hogy tényleg ő a világ leggyorsabb embere. S bár a beígért világcsúcs elmaradt, a győzelemhez 19,52 is elég volt. Lyles a jamaicai legenda, a 19,19 másodperccel továbbra is világrekorder Usain Bolt óta az első férfi, aki nagy világversenyen (vb vagy olimpia) megnyerte a 100 és a 200 méteres síkfutás aranyérmét is.

Lyles mögött még ketten futottak húsz másodpercen belül: honfitársa, Erriyon Knighton (19,75) lett a második, a 100-on ezüstérmes botswanai Letsile Tebogo (19,81) ezúttal harmadikként ért célba.