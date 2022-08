Edzője húsz éve aratott sikere is motiválta csúcstartónkat

A húszéves Takács Boglárka idén megdöntötte a nála alig fiatalabb, 2004-es magyar csúcsot, 11,37 másodpercre javította a legjobb hazai női 100 méteres időt.

A sprinter a müncheni multisport Európa-bajnokságon mutatkozott be felnőtt világversenyen, és két jó futással jelezte, hogy a legnagyobb versenyeken is képes erős teljesítményre. Az előfutam megnyerése (11,44) után az elődöntőben a harmadik helyen ért célba (11,49), a finálébe az első kettő jutott be az ő futamából.