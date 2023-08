Noah Lyles hamar megmutatta, hogy tehetséges futó. 2014-ben az ifjúsági olimpián 200, 2016-ban, az U20-as világbajnokságon 100 méteren szerzett aranyérmet. A sprintszámok korszakos zsenije, Usain Bolt ellen azonban nem futhatott, Lyles a riói olimpiai indulásról egy hellyel lemaradt az amerikai válogatón, 2017-ben, Bolt utolsó versenyeinek évében pedig sérülés miatt meg sem próbálkozhatott a vb-szereplés kiharcolásával. Mostanra, huszonhat éves korára Noah Lyles elért arra a szintre, hogy ha szemtől szembe már nem is, Usain Bolt világcsúcsának üldözése során megküzdhet a jamaicai legendával.

Noah Lyles a Dragon Ball ikonikus mozdulatával ünnepelt Budapesten is Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bolt megüresedett trónjára már 2019-ben benyújtotta az igényét Noah Lyles, amikor 200 méteren világbajnoki címet szerzett. Az amerikai futó akkor még összességében visszafogott stílusban ünnepelt, bár gyorsasága mellett szürkéskék hajával is felhívta magára a figyelmet. Ehhez az ihletet a Dragon Ball című japán rajzfilmsorozat – Lyles egyik kedvence – adta, amelyben csillagharcos szereplőinek hajszíne is változik, amikor korábbi elképesztő erejükhöz képest is új szintre lépnek. Az amerikai futó budapesti 100 méteres győzelme előtt, a döntőre hangolva is a sorozat főszereplője, Son Goku képét viselte a zokniján, majd a siker után a főhős ikonikus mozdulatával ünnepelt.