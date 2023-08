Halász Bence: A média hatalmas nyomást tud helyezni a versenyzőkre

– Amikor a harmadik sorozatban elvették a nyolcvan méter feletti dobásomat, nem akartam magam sajnáltatni, és nem is befolyásolt rossz irányba. Küzdöttem tovább, mint egy spártai katona. Életem egyik legjobb versenye volt, s igen, még maradt bennem eredményben és helyezésben is, de ha az embernek mindig minden sikerülne, akkor miért dolgozna tovább? Örültem volna az egyéni csúcsnak, ám nincs miért bánkódnom. Nagyon jó verseny volt, végig élveztem, a közönség pedig hihetetlen erőt adott – Halász Bence így közelíti meg a vasárnap este szerzett bronzérmét.

Halász Bence másodszor lett bronzérmes világbajnokságon Fotó: Origo/Csudai Sándor

A 26 éves dobó a 2019-es, dohai világbajnokságon is bronzérmes volt, tavaly pedig második lett a müncheni Eb-n, így tisztában volt azzal, hogy a hazai rendezésű vb-n is érmet várnak tőle. De ezzel igyekezett nem foglalkozni.

– Amikor a telefonomon megláttam azokat a cikkeket, amelyek rólam szólnak, akkor gyorsan tovább pörgettem, nehogy elolvassam őket. A média hatalmas nyomást tud helyezni a versenyzőkre. Nem szoktam magam dicsérni, de most azt mondom, az érettségemet bizonyítja, hogy képes voltam kizárni a külső körülményeket. Egyébként belülről a selejtezőben sokkal nagyobbnak éreztem a nyomást. Szerintem látszott, hogy a döntőben jóval magabiztosabb voltam.

Halász Bence: Nem az volt a terv, hogy majdnem nyolcvaneggyel nyitok

Halász Bence kiemelte, az is erőt adott neki, hogy a családtagjai és a barátai is ott voltak a lelátón.

– A családom már 2018-ban is kijött a berlini Eb-re, amelyen bronzérmes lettem, és ez most már szokássá vált. Eleinte féltünk, hogy amiatt is izgulok majd, mert ott vannak a lelátón, de most már az lenne a rossz, ha nem lennének ott. Örülök neki, hogy mindenhova elkísérnek. S rengeteg barátom is eljött Kecskemétről, Jánoshalmáról, Kiskunhalasról és természetesen Szombathelyről is.

A döntő után a sajtótájékoztatón Halász Bence beszélt az első, 80,82 méteres dobásáról is, a vb-bronzot végül ez hozta meg neki

– Bevallom, nem az volt a terv, hogy majdnem nyolcvaneggyel nyitok. Szerettem volna elsőre egy olyan eredményt elérni, ami azt jelenti, hogy ott leszek a nyolc között, vagyis van még öt dobásom. Ám rögtön megmutatkozott, hogy mennyit segíthet a közönség, egy nem is igazán „odatett” dobás is ilyen nagy lehet. Azt persze nem lehetett biztosra venni, hogy majd a dobogóhoz is elég lesz. Szóval, mindenképpen szerettem volna még javítani rajta. Persze, voltak rontott dobásaim, de nyolcvanegy métert nem lehet csak technikából dobni, ahhoz hajtani, kockáztatni kell. Fiatal koromban mindig is szerettem volna felnőni a régi nagyokhoz, és Szombathelyen Pars Krisztián mellett éveken keresztül volt is kire felnéznem. A döntő reggelén gondoltam is rá, hogy ő vajon milyen magabiztossággal várná a döntőt a helyemben, mit hogyan csinálna. S ez is erőt adott.

A versenylónak is a derbi napján kell a legjobban futni

Halász Bence edzője, Németh Zsolt – aki az 1999-es, sevillai vb-n ezüstérmes volt – a következőket nyilatkozta:

– Először szeretném megköszönni mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy Magyarországon legyen ez a világbajnokság, és az előkészítésében tevékenykedett, mert fantasztikus eseményt hoztak össze. A külföldiek, akikkel beszélek, mindannyian dicsérik a létesítményt és a szervezést, büszkén járunk közöttük, de most még büszkébbek lehetünk Bence miatt. Tudni kell, hogy nagyon döcögősen indult a felkészülése, az alapozás időszakában kétszer is megsérült, de szerencsére már korábban teljesítette a vb nevezési szintjét, így elég volt egyetlen versenyre, a vb-re időzíteni a formát. A versenylónak is a derbi napján kell a legjobban futni, és ez Bencének is sikerült. Ha a bemelegítődobását is ide vesszük, élete tíz legnagyobb dobásából hatot itt mutatott be.