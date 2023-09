Novak Djokovics tragikus sorsú barátjára emlékezett

Novak Djokovics tavaly két Grand Slam-tornát is kihagyott, oltatlansága következtében Ausztráliából hosszú, fordulatos jogi hercehurca után kitoloncolták, az Egyesült Államokba már el sem utazott. Idén mindkét helyszínre visszatért, s mind az Australian Open, mind a US Open trófeáját ismét elhódította. A New York-i fináléban Danyiil Medvegyev ellen nyert három játszmában, majd a győzelem után tragikus sorsú barátjának állított emléket: a 2020-ban helikopter-balesetben elhunyt kosárlabda-legenda, Kobe Bryant is fontos szerepet játszott abban, hogy Novak Djokovics mára minden idők legnagyobb teniszezője lett.

Novak Djokovics a huszonnegyedik Grand Slam-trófeájával (Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman)

– Kobe Bryant közeli barátom volt, sokat beszélgettünk a győztes mentalitásról. Amikor az elhúzódó sérülésemből próbáltam visszakapaszkodni a csúcsra, rendkívül módon támaszkodhattam rá, az ő támogatása és tanácsai rengeteget jelentettek – hangsúlyozta Djokovics, aki 2016-ra tizenkétszeres Grand Slam-győztesnek mondhatta magát, mielőtt bekövetkezett a felidézett nehéz időszak a karrierjében. Talán Bryant segítsége nélkül sosem jutott volna el addig, hogy megduplázza ezt a számot, így viszont eljutott a huszonnégyesig, ami a kosaras mezszáma volt a Los Angeles Lakersben pályafutása második felében.