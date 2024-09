Sinner ellenfele elhányta magát, véleményt mondott a világelsőről

Jannik Sinner idei hatodik tornagyőzelmére s egyben karrierje második Grand Slam-trófeájára hajt. Eddigi egyetlen GS-fináléjában, az idei Australian Open döntőjében kétszettes hátrányból fordított Danyiil Medvegyev ellen.

Sinner és Fritz eddigi egymás elleni mérlege 1-1, s érdekes módon eddig mindkét meccsüket az aktuálisan alacsonyabban rangsorolt játékos nyerte. Ha ez a sorozat folytatódik vasárnap este, a US Open döntőjében is, akkor a hazaiak óriási ünneplést rendeznek majd, ugyanis amerikai játékosként férfi egyesben legutóbb Andy Roddick nyert Grand Slam-tornát, a 2003-as US Opent.