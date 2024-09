Könnyeivel küszködő amerikai lesz Sinner ellenfele a US Open döntőjében

Nagy kő eshetett le Jannik Sinner szívéről, aki az elmúlt időszakban doppingbotrányba keveredett, amiről még Roger Federer is megszólalt a napokban, ám ezen most már túl van az olasz világelső, aki az Australian Open idei megnyerése után karrierje második Grand Slam-döntőjére készülhet. Ehhez az elődöntőben Jack Draper két vállra fektetése kellett, a brit pedig csak megszorongatni tudta őt, legyőzni nem.

Francis Tiafoe és Taylor Fritz a US Open második elődöntőjén. Fotó: X/US Open

Draper kezdte jobban a meccset, de Sinner 5:5 után egy hosszúra nyúlt párharcban megszerezte a hatodik pontját, ami után 7:5-re be is húzta az első szettet. Ezután némi meglepetésre újra Draper diktálta a tempót, a második szettben 6:5-re vezetett, de Sinner kiegyenlített, majd a rövidítést 7-3-ra behúzta, így végül magabiztos előnnyel fordult a harmadik szettre. Ez pedig a legsimább volt, az olasz az első meccslabdáját kihasználva 6:2-re megnyerte azt is, s vele három szettben az első elődöntőt is.

Elképesztően szoros amerikai csata a döntőért

A másik meccsen amerikai belharc volt, Taylor Fritz és Francis Tiafoe néztek farkasszemet, akik már tizenegy évesen játszottak egymás ellen. A személyes ismeretségen túl is nagy jelentősége volt a meccsüknek, hiszen az biztos volt, hogy a 2006-os US Open óta először lesz amerikai döntős New Yorkban férfi egyesben, csak az volt a kérdés, hogy melyikük követi Andy Roddicket, aki 18 éve végül kikapott a Roger Federer elleni fináléban (de ő a legutóbbi amerikai győztes is 2003-ból).

Elképesztő szoros csatában dőlt el a maratoni, öt szettig tartó amerikai csata. Tiafoe került előnybe az elején, 6:4-re hozta az első szettet, és közel volt a megnyugtatónak mondható előnyhöz is, ám a második szettet végül Fritz hozta 7:5-re. Aztán 6:4-re újra Tiafoe köre következett, a negyedikben pedig 3:3-nál jött a fordulópont, Fritz nagyszerű csata végén szerzett pontot, majd a következő tizenegy játékból kilencet megnyert.

Taylor Fritz outlasted Frances Tiafoe in this epic 4th set rally.



He won 9 of the next 11 games. pic.twitter.com/qyvJWjtsuI — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Fritz végül 6:4-re hozta ezt szettet, az ötödikben pedig szárnyalt, 6:1-gyel megnyerte a meccset is.

Ezzel Fritz lett a 12. amerikai, aki férfi egyes döntőbe jutott, és sokat kellett erre várnia a 26 éves játékosnak. Nem is csoda, hogy meghatódva nyilatkozott a győzelme után.

– Ezért csináltam ezt az egészet, ezért dolgoztam olyan keményen, ott vagyok a US Open döntőjében – mondta Fritz, aki alig találta a szavakat és szemmel láthatóan a könnyeivel küszködött.

You can sense the emotion as to what this means for @Taylor_Fritz97 🥹 pic.twitter.com/N01DEwrtYF — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

A US Open férfi döntőjét vasárnap rendezik. A nők mai fináléban is lesz amerikai Jessica Pegula révén, aki Arina Szabalenkával néz szembe.

US Open, férfi egyes, elődöntők:

Jannik Sinner–Jack Draper 7:5, 7:6 (7–3), 6:2

Taylor Fritz–Francis Tiafoe 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1