Hónapokig titokban tartották a Grand Slam-győztes teniszező pozitív doppingtesztjét

A szakember saját kézsérülését kezelte vény nélkül kapható spray-vel, majd ebből került a klosztebol Sinner szervezetébe, ahogy kezelte őt a fizioterapeuta.

A vizsgálat eredménye alapján Sinner nem követett el doppingvétséget, egyetlen szankcióként az Indian Wells-i elődöntővel szerzett ranglistapontjait és pénzdíját veszíti el, ahol nem szándékosan ugyan, de tiltott szerrel a szervezetében játszott, hiába volt olyan minimális a mennyiség, hogy az az ITIA vizsgálatban közreműködő szakértők szerint semmilyen hatással nem volt Sinner teljesítményére.

Sinner a büntetés ellenére marad a világranglista élén

– Magam mögött tudhatom ezt a nehéz, rendkívül szerencsétlen időszakot – hangsúlyozta közleményben Sinner, kiemelve, hogy a továbbiakban is mindent megtesz, hogy betartsa a szabályokat.

Sinner az elveszített pontok nélkül is magabiztos előnnyel vezeti az ATP-rangsort, részben a héten Cincinnatiben aratott tornagyőzelmének köszönhetően, s a US Openen is első kiemelt lesz.