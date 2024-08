A világelső és amerikai riválisa döntője után a középső ujj is előkerült

Az elmúlt hetekben inkább Carlos Alcaraz és Novak Djokovics került a rivaldafénybe, akik Wimbledonban, majd a párizsi olimpián is egymás ellen játszották a döntőt. A világranglista élén azonban továbbra is az olasz Jannik Sinner áll. Az olimpia óta Djokovics egyáltalán nem, Alcaraz csak egyetlen, vesztes meccset játszott, Sinner viszont a cincinnati ATP 1000-es torna megnyerésével hangolt az év utolsó Grand Slam-tornájára. A US Open jövő hétfőn kezdődik.

Az amerikai Frances Tiafoe váratlan menetelése után a döntőben már nem tudta Jannik Sinner útját állni (Fotó: Getty Images/Dylan Buell)

Cincinnatiben tavaly Djokovics és Alcaraz vívott emlékezetes finálét, idén viszont semmi esély nem volt hasonló párosításra. Djokovics az olimpiai álma beteljesítése után el sem utazott Cincinnatibe, míg Alcaraz már az első meccsét elveszítette a tornán a Djokovicsnál is idősebb Gael Monfils ellen.

Sinner sikerének kulcsa az elődöntő volt

Gondolhatnánk, hogy két riválisa nélkül Sinnernek kikövezett útja volt a trófeáig, de tévednénk. Az olasz világelső a negyeddöntőben szetthátrányból fordított Andrej Rubljov ellen, aki egy héttel korábban, a Canada Mastersen Sinnert legyőzve jutott a fináléig.

Majd jött az elődöntő, amelyben Sinner és Alexander Zverev közel került a tavalyi legendás döntő reprodukálásához. Végül döntő szett tie breakben nyert Sinner, és az olasztól szokatlan örömordítás is jelezte, milyen nagy meccset nyert meg.

That Sinner SHINE 🤩



The moment became the first Italian man to ever reach the final!

A finálé már könnyebb volt, bár az Alcaraz és Danyiil Medvegyev korai kiesését kihasználva döntőig menetelt Frances Tiafoe az első játszmában még alaposan megszorongatta Sinnert. A második szett már sima volt, 7:6, 6:2-es sikerével Sinner idei ötödik tornagyőzelmét aratta, amivel kiemelkedik az ATP-mezőnyből, Carlos Alcaraz és Matteo Berrettini követi hárommal. Igaz, az idei Grand Slam-versenyt a Roland Garros és Wimbledon bajnokaként Alcaraz vezeti, Sinner még az év elején az Australian Open trófeáját szerezte meg.

Sinner még a születésnapját is elviseli

– A torna alatt ünnepeltem a születésnapomat. Általában nem szeretem a születésnapomat, de a mostanit különlegesnek érzem – mondta a döntő után az immár huszonhárom éves Sinner, aki kétezer pont fölé növelte az előnyét a világranglistán, mögötte ötszáz ponton belül áll Djokovics, Alcaraz és Zverev.

Bár a döntőben nem jött neki össze a bravúr, a cincinnati szereplésével Tiafoe is boldog volt. Az amerikai az elmúlt két évhez képest eddig idén kifejezetten gyenge szezont futott, a mostani döntővel viszont visszakapaszkodott a huszadik helyre a rangsorban, s önbizalommal telve várhatja hazai Grand Slam-tornáját, amelyen két éve egészen az elődöntőig menetelt.

– Őrülten boldog vagyok. A tenisz néha furcsa sport. Nehéz évem volt, edzőt váltottam, azt gondoltam, hogy minden magától jön majd. De most újra jó helyzetben vagyok – mondta Tiafoe, akit a riválisok az ATP Tour legnagyobb mókamesterének tartanak. Az amerikai ezúttal egy egyszerű, nem túl ízléses poént választott, hogy megzavarja Sinner fotózását.

Frances Tiafoe photo bombing Jannik Sinner's trophy shot 😂



pic.twitter.com/qEnIooivGw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2024

Cincinnatiben a női tornát is az idei Australian Open-bajnok nyerte, Arina Szabalenka két játszmában nyerte a finálét az amerikai Jessica Pegula ellen. A fehérorosz játékos ezzel visszaszerezte a világranglista második helyét Coco Gaufftól, ami a US Open kiemelése szempontjából is fontos volt.

Egy magyar maradt a US Open selejtezőjében

A US Open esélyesei a Grand Slam-torna jövő hétfői rajtja előtt már nem játszanak tétmeccset, a magyar teniszezők közül viszont a New Yorkban alanyi jogon főtáblás Marozsán Fábián és Fucsovics Márton a héten a winston-salemi ATP 250-es versenyen szerepel. Fucsovics bejutott a második fordulóba, Marozsán kilencedik kiemeltként eleve ott kezdi a tornát. Piros Zsombor pedig a US Open selejtezőjében érdekelt még.

A nőknél már eldőlt, hogy egyedül Bondár Anna lesz főtáblás a magyarok közül az év utolsó Grand Slam-versenyén. Neki nem kellett selejteznie, Gálfi Dalma viszont már a kvalifikáció első fordulójában kikapott, míg Udvardy Panna vállsérülés miatt visszalépett a selejtező kezdete előtt.