Taylor Swift futballedző lehet, barátja összeesküvés-elmélet miatt perel

Az NFL tavalyi szezonjának két főszereplője volt: a Kansas City Chiefs, amely tizenkilenc év után első csapatként tudott címet védeni, valamint Taylor Swift, akinek köszönhetően az egyébként is népszerű liga újabb, óriási közönségbázist épített magának. Vannak összeesküvés-elméletek, amelyek szerint az énekesnő és a Chiefs klasszisa, Travis Kelce románca csak üzleti megfontolású megállapodás, és az új NFL-idény rajtja előtt még egy dokumentum is napvilágot látott, amely szerint szeptember 28-án derül ki a menetrend szerinti szakítás. Kelce hamar reagált, hamisítványnak nevezte a dokumentumot, és jogi útra tereli az ügyet. Az amerikaifutballista azt is elárulta a napokban, hogy Taylor Swift már annyira beleásta magát a játék rejtelmeibe, hogy játékokat tervez a Chiefsnek.

Travis Kelce a címvédő Kansas City Chiefs touchdown-gyárosa, de párja, Taylor Swift még több lehetőséget adna neki (Fotó: AFP/Angela Weiss)

– Az elején nem sokat tudott a szabályokról, de nagyon nyitott volt arra, hogy megtanulja a játék lényegét. Annyira belejött, hogy már játékokat tervez, igaz, kissé elfogult, mert ezek a figurák mind rám jönnek ki. Egyelőre még egyik sem jutott el Andy Reid edzőhöz, de ha egyszer megtörténik, biztosra megyek majd, hogy mindenki megtudja, hogy az a játék Taylor ötlete volt – mondta a Kansas City Chiefs sztárja.

Taylor Swift megjelenését kihasználta az NFL

Travis Kelce és Taylor Swift 2023 óta alkot egy párt, s az énekesnő Kelce meccseinek többségén jelen is volt. Az NFL-közvetítésekben természetesen arról is vezetnek statisztikát, hogy Swift jelenlétében 10-3-as volt a Chiefs mérlege, s ebben benne van a legutóbbi Super Bowl is.