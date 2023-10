Taylor Swift megjelenését ünnepli az NFL, de akad kivétel

Miközben az NFL a világ egyik legnépszerűbb sportligája, az elmúlt napokban szembesült vele, hogy a közösségi médiában van másik dimenzió is. Taylor Swift énekesnő közel tízszer annyi Instagram-követővel rendelkezik, mint az NFL (273 millió, illetve 28 millió követő), s még a ligának jobban kedvező X-en (ex-Twitter) is majdnem háromszor annyian követik Taylor Swift tevékenységét, mint az NFL-ét. A liga nem is óvatoskodik, az X-profiljának borítóképén az énekesnő szerepel, háromszor is.

Taylor Swift óriási küzdelmet láthatott a Kansas City Chiefs és a New York Jets meccsén (Fotó: Getty Images/AFP/Dustin Satloff)

Az egyébként is mindenről statisztikát vezető NFL a számok nyelvére is lefordította, mi történt Taylor Swift megjelenése óta. Az énekesnő párja, Travis Kelce legutóbbi két találkozóján szurkolt a helyszínen, s a Kansas City Chiefs meg is nyerte mind a két találkozót. Igaz, ez a teljes papírforma volt, hiszen a Chiefs bajnoki címvédő, s az előző körben a liga egyik leggyengébb csapata, a Chicago Bears ellen nyert, vasárnap este (magyar idő szerint hétfő hajnalban) pedig a sztárirányítóját vesztett New York Jets otthonában szerezte meg a győzelmet.

A meccs simának indult, a Chiefs 17-0-ra ellépett, ám ezután sokat hibázott a csapat, s a Jets 20-20-nál utolérte riválisát. Végül 23-20-ra nyert a Chiefs, így négy forduló után 3-1-es mérleggel a liga élmezőnyében áll.

Taylor Swift hozza a rajongókat

Az NFL nem véletlenül gyártja közösségi felületeire a Swift-tartalmakat, az énekesnő az Instagramon a top 10-be tartozik a követők száma alapján, s a liga nézői bázisának is jót tett Taylor Swift megjelenése.

– Tudtam, hogy biztosan felzúdulást okoz, de nem hiszem, hogy bárki gondolta, milyen messzire jut, s egyelőre nem is lassul az érdeklődési hullám – mondta Ian Trombetta, aki az NFL közösségi médiabeli marketingjéért felelős.

A Kansas City Chiefs az NFL-lel szemben igyekszik kerülni annak a látszatát, hogy túlságosan Taylor Swiftre koncentrálna, ennek ellenére a csapat követői bázisa 200 ezres ugrást tapasztalt az elmúlt héten.

A Jets elleni első touchdown után is azonnal Swiftre váltott a kamera.

Az érdeklődés nem csak a közösségi médiában mérhető le, a Chiefs és a Bears meccsét az átlaghoz képest 63 százalékkal többen nézték a 18–49 év közötti nők közül.

Nehéz megmondani, hogy a hullám meddig tarthat, már csak azért is, mert Swiftet néhány hónapja még egy másik sportág sztárjával, Fernando Alonsóval boronálta össze a bulvármédia, ám amíg tart, addig az NFL meg fogja lovagolni.

Két hibátlan csapat maradt

A többi mérkőzés közül fontos kiemelni, hogy a Buffalo Bills magabiztosan nyerte az eddig veretlen Miami Dolphins elleni rangadót. Kiegészítő emberként visszatért a pályára a Bills védője, Damar Hamlin, aki először játszott tétmeccset azóta, hogy januárban a pályán kellett újraéleszteni.

A Miami vereségével két hibátlan csapat maradt: a San Francisco 49ers simán őrizte meg veretlenségét, a tavalyi Super Bowl vesztese, a Philadelphia Eagles hosszabbítás után nyert a Washington Commanders ellen.