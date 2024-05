Federer és Nadal újra együtt, szóba került az arrogancia is

és negyven alkalommal csapott össze egymással a teniszpályán. Az ikonikus rivalizálásból barátság is lett, a két korábbi teniszklasszis pedig most a Louis Vuitton cég Core Values programjának keretein belül vett részt közös fotózáson, amelynek kapcsán háromezer méter magasan, egy ládán ülve Federer és Nadal közösen interjút is adott.

Roger Federer pályafutása utolsó meccsét Rafael Nadal oldalán játszotta (Fotó: Imago)

Nem meglepő módon mindketten elégedettek azzal, amit pályafutásuk során elértek, bár eltérő, hogy mit emeltek ki: Federer a világelsőséget, Nadal a tizennégy Roland Garros-trófeáját.

– Remélem, hogy nemcsak teniszezőként emlékeznek majd rám, hanem a mögötte rejlő emberre is. Ha jó példakép voltam a gyerekeknek, annak nagyon örülök – emelte ki Federer, hogy az öröksége nem csak a sikereiben és a trófeákban mérhető.

– A legfontosabb az volt a karrieremben, hogy megvolt bennem a szenvedély, hogy folyamatosan fejlődjek, mindig találjak valami újat, amiben még jobbá válhatok – mondta Nadal, aki Federerhez hasonlóan azt is kiemelte, hogy az őket körülvevő csapat is fontos volt a sikerükben.

Ki volt Federer és Nadal példaképe?

A példaképek között mindketten megemlítették Pete Samprast, aki a nagy hármas színre lépése előtt a Grand Slam-győzelmi rekordot tartotta, tizennégy győzelmével ma már csak negyedik a sorban Novak Djokovics (huszonnégy), Nadal (huszonkettő) és Federer (húsz) mögött.