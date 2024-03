Roger Federer vallomása: ez tőrdöféssel ért fel + videó

– Azt kívánom, bárcsak jobban variálnák manapság a játékot, többet jönnének a hálóhoz. Meglátjuk, merre halad a játék, de ha túl sok hasonló játékos játszik egymás ellen, akkor rengeteg labdamenet ugyanúgy néz ki. Ez is érdekes lehet, mint egy szkandermeccs, de én inkább más játékot részesítettem előnyben. Nekem mindig az volt a célom, hogy ezt elkerüljem, hiszen az éppen az ellenfelemnek kedvez, ha minden pontot ugyanolyan módon játszom le – fogalmazott Federer.

A játék modernizálódásának egyik jele, hogy az egykezes fonák egyre inkább kikopik a játékból.

Természetesen hiányoznak az egykezes fonákot ütők. Néhány hét óta a történelemben először nincs egy teniszező sem a top 10-ben, aki ilyet ütne, ez igazi tőrdöféssel ért fel.

Ugyanakkor ez valamennyire különlegessé is tesz minket – Pete Samprast, Rod Lavert, engem –, akik így ütöttük a fonákot. Most is szeretem nézni azokat, akik egykezest ütnek: Wawrinka, Gasquet, Cicipasz. Thiemnek csodálatos ez az ütése. Dimitrov is ide tartozik, aki jó barátom – mondta Federer, akinek vallomást is kellett tennie a témában.