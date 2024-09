Kós Hubert majdnem a medencébe fulladt, miközben gőzerővel készül a budapesti vb-re

A világ- és Európa-bajnoki címe mellé augusztus 1-jén olimpiai bajnoki címet is nyert Kós Hubert számára nem tartott sokáig a pihenés. A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalára feltöltött beszámoló szerint a magyar úszó augusztus végén, Texasban újrakezdte a munkát. A 200 méteres hátúszás jelenlegi állócsillagának ugyanis az a legfőbb célja, hogy a lehető legjobb formában legyen majd a december 15–20-a között, Budapesten megrendezendő rövid pályás úszó-világbajnokságon. Kós Hubert a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta: noha már két-három hete edz, mestere, Bob Bowman azt kérte tőle, hogy az első célja az legyen, hogy visszatér arra a szintre, ahol már járt.

Kós Hubert már újrakezdte az edzést, és majdnem „vízbe fulladt” a pillangóedzés közben Texasban Fotó: Csudai Sándor

– Szerintem ehhez elég közel vagyok már, bár az egyik szombati edzésen pillangón majdnem megfulladtam, konkrétabban: elsüllyedtem a vízben. Ez akkor van, amikor az ember nem használja az eszét. Egy nehezebb feladatot kaptunk, olyat, amelyiket általában akkor úszunk, amikor már formában vagyunk. Na, én ennek megfelelően kezdtem neki, nem csoda, hogy gyorsan jött a hirtelen halál: az első sorozatban gyorson úsztunk, aztán jött a pillangó, de ha nem vagy formában, ez nem olyan könnyű, mint az kívülről látszik – árulta el az olimpiai bajnok.

Hozzátette, már azon is túl van edzőjével, hogy vajon milyen számokban vállalja a szereplést a budapesti vb-n. Közölte, ebben a fél évben a rövid pálya kapja a főszerepet, hiszen Budapest rendezi decemberben a rövid pályás világbajnokságot.

A száz és kétszáz hát, valamint a száz pillangó biztos

– A száz és a kétszáz hát biztos, és biztosnak tűnik a száz pillangó is. A továbbiakról, vagyis arról, mely váltókban számít rám a kapitány, még egyeztetnem kell Sós Csabával. Azt nem gondolom, hogy további számokat kellene vállalnom, fontosabb, hogy végre érmet szerezzek a magyar nézők előtt – fogalmazott Kós Hubert.

Azt is elismerte, hogy Bob Bowman máshogy kezeli, mint korábban, hiszen Párizsban mégiscsak olimpiai bajnok lett. Ezzel egy olyan kasztba jutott, amelyikben ott van például Bowman korábbi tanítványa, Michael Phelps is. Mint megjegyezte, várható volt, hogy még jobban figyel rá, hiszen az igazi bajnokot nemcsak a sportban mutatott teljesítménye határozza meg, hanem az is, hogy az életben milyen.

Mivel gyermekkori álma volt az olimpiai aranyérem, elsősorban önmagáért nyert Párizsban Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Gyerekkorom óta arról álmodom, hogy olimpiai bajnok leszek, de ezt magamnak csináltam, magam miatt volt igazán fontos. Azért azt is tudom, hogy amint visszatér közénk Léon Marchand, ő ugyanis indul a világkupa-sorozatban is, újra csak második leszek a sorban, hiszen neki négy aranya van, nekem meg csak egy… Azt pedig vallom, hogy pusztán azért, mert jól úsztam nyáron, mert olimpiát nyertem, nem kell megváltoznom. Örülök, hogy az olimpiai aranyérmesek közé léptem, ám maradok ugyanaz, aki voltam. Nekem mindig is Cseh László volt a példaképem, sokat tanultam tőle e tekintetben is. Laci a medencén kívül is jó ember, szerethető. Ezért is nézek fel rá – tette hozzá az olimpiai, világ- és Európa-bajnok hátúszó.