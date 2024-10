Bosnyák–magyar: ilyen a meccsnapi hangulat a helyszínen + videó

Az égbe nyúló kandeláberek messziről elárulják: nem mai arénával van dolgunk. A Boszna partján elterülő, 1972-ben átadott Bilino Polje Stadion valóban nem a legmodernebb létesítmény, ahol valaha pályára lépett a magyar labdarúgó-válogatott, október 14-én, hétfőn azonban másodszor is megteszi ezt: 23 éve, 2001. február 28-án egyszer már játszott itt egy barátságos mérkőzést a nemzeti tizenegy. Az eredmény akkor 1-1 lett . Tegyük hozzá: a hétfői bosnyák–magyar meccset felvezető vasárnapi sajtóeseményen a nemzeti csapat kapusa, Dibusz Dénes nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy régi arénában rendezik a meccset.

A Bilino Polje Stadion világosságáért a messziről is jól látható kandeláberek felelnek. Fotó: Csudai Sándor

Dzeko a legnépszerűbb

Hétfő délben a létesítményt és a helyi plázát elválasztó folyó mindkét oldalán megjelentek az egyszerű standokra kitelepült árusok, akiknél sálakat, zászlókat, sapkákat és mezeket lehetett beszerezni. Az eladók angolul nemigen tudták elmondani, hogy mit mennyiért kínálnak, kis segítséggel azonban megtudtuk: 25-30 konvertibilis márkáért (körülbelül hatezer forintért) lehet hazavinni egy Kelme márkájú mezt. Ezek valószínűleg inkább szurkolói verziók, mintsem hivatalos felsők. A legtöbb a 137-szeres válogatott csatár, a 38 éves, klubszinten jelenleg a Fenerbache csapatát erősítő, korábban a Manchester City, az AS Roma és az Inter együttesében is megfordult Edin Dzeko nevével volt ellátva.

Egy árus Zenica utcáiról. Minden megtalálható, ami a szurkoláshoz kell. Fotó: Csudai Sándor

Közelebb férkőzve megállapítható, hogy a stadion egy lakótelep közepén terül el, mellette egy már nem üzemelő szálloda található. A szocreál épület legfeljebb kívülről megcsodálható, a közelebbről kíváncsiskodni kívánók elől rendőrségi szalaggal elzárt. A stadion mellett – és a válogatott alkalmi otthonául szolgáló hotel előtt is – már kora délutántól a helyi rendőrség biztosította a rendet.

Nincs olyan, hogy nemdohányzó

A közelben több kávézó is hívogatja a vendégeket, ezek hétfő délután is jó kihasználtsággal üzemeltek. Megjelentek az utcán az első szurkolók is, a bosnyák válogatott melegítőjét vagy éppen egy a BIH feliratú pólót viselő urat legalábbis e körbe sorolnánk. A vendégdrukkerek közös gyülekezőjét 18 órára hirdették meg. A forgalomban láttunk több olyan autót is, amelyre legalább két nemzeti lobogót aggattak. A plázában a helyi klub, az NK Celik néhány meze és csapatruházata is beszerezhető volt. Érdekesség, bár a Balkánon járva nem meglepő, hogy még a bevásárlóközpont zárt térben létesített pizzériájában is dohányoztak az emberek.

Egy büszke és boldog bosnyák taxis. Fotó: Csudai Sándor

Nem szabad kikapni

A magyar válogatott 20.45-től a házigazda Bosznia-Hercegovina vendégeként lép pályára a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. A negyedik játéknapon sorra kerülő találkozó előtt a bosnyákok egy, a magyarok két ponttal állnak, ezzel jelenleg Marco Rossi csapata áll a rájátszást érő harmadik helyen.