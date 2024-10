Boszniában dől el igazán, hogy mit ér a hollandok elleni bravúr

Egy szó mint száz, Marco Rossi szövetségi kapitány öles lépést tenne – minimum – a bennmaradás felé, ha mindhárom pontot begyűjtené Bosznia-Hercegovina vendégeként. Ebben az esetben Magyarország öt ponttal állna, néggyel megelőzve a bosnyákokat, akiknek úgy kéne kétszer is hallatlan bravúrt felmutatni, hogy közben a Rossi-csapat is neki kedvező eredményeket ér el. Az óvatosság azért továbbra sem árt, hiszen ne feledjük, válogatottunk továbbra is az első győzelmére hajt a Nemzetek Ligája 2024/2025-ös idényében.