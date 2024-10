Minden marad a régiében, csak éppen Gera Zoltán megegyezett a lila-fehérekkel

– Hatalmas várakozással és örömmel érkeztem, egyben óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A Kecskemét szépen építkezett az utóbbi években, jól ismerem a klub körül dolgozó embereket, vezetőket, hiszen az utánpótlás-válogatott edzőjeként sokat jártam ide – kezdett bele székfoglalójába Gera Zoltán, majd külön kitért Szabó Istvánra, akit személyesen is jól ismer és elismer, úgy méltatta az elődjét, hogy remek munkát végzett itt az utóbbi években.

– Jó közegbe csöppentem bele, ami számomra fontos volt. Tele vagyok tettvággyal, de a legfontosabb az, hogy csapat minél jobban szerepeljen. Az első benyomások jók, most már jöhet a munka. Valami megtört a csapaton belül, ebből az állapotból a lehető leggyorsabban ki kell jönni. A csapat karakterét, a játékosokat ismerem, egy keményen küzdő és dolgozó gárdáról van szó. Nagyon fontos, hogy az identitás erős maradjon, emellett visszanyerje a stabilitását a csapat, hiszen a pontok gyűjtését meg kell kezdeni, ez fontos az önbizalom és a hit szempontjából is.

A játékosokat és a keretet bőven alkalmasnak tartom arra, hogy elérjük a céljainkat, illetve hatékonyan tudjunk együtt dolgozni

– folytatta Gera Zoltán, majd arról beszélt, tökéletesen tud azonosulni a KTE céljaival.

– Nagyon szimpatikus az a filozófia, amit a Kecskemét képvisel, és amilyen pozíciót betölt a magyar labdarúgásban. Továbbra is az a célunk, hogy csapatként és egyénileg is fejlődjünk, mert az visz előre minket. Mindig lehet tanulni, tapasztalatból mondom én is. Szeretek fiatal játékosokkal dolgozni, mert befogadóak, ezt a korosztályos válogatottnál szerzett tapasztalataim alapján is mondhatom, így örülök, hogy erre lehetőségem lesz Kecskeméten is – zárta gondolatait Gera Zoltán.