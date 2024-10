Harapás, köpködés, fenyegetőzés – lengyel sportháború magyar részvétellel

Sokat elárul az Orlen Wisla Plock– Industria Kielce mérkőzést övező feszültségről, hogy a játékvezetők 21-szer ítéltek kétperces kiállítást, mi több, kétszer a végleges kiállítást jelentő két lapot is felmutatták – írja az Origó. Hogy mást ne mondjunk, Jorge Maqueda (Kielce) megharapta Mirsad Terzicet (Wisla Plock). Mindkét játékos neve ismerősen cseng, Maqueda játszott a Szegedben és a Veszprémben is, Terzic pedig 11 éven át volt a veszprémi védelem oszlopa. A csatában Szita Zoltán is érintett volt, de ő csak négy góljával hívta fel magára a figyelmet. A krakkóiak másik magyarja, Fazekas Gergő sérülés miatt nem játszhatott.

Érdekesség, hogy mindkét csapatot korábbi magyar szövetségi kapitány irínyítja, Xavier Sabaté a Wisla Plockot, Talant Dujshebaev pedig a Kielcét. Ők ketten is összebalhéztak, éles szóváltásba keveredtek.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Xavier Sabaté felfedte, Dujshebaev azt mondta neki spanyolul, hogy „megöllek, te rohadék!”, majd leköpte őt, ami ráadásul nem először fordult elő. Dujshebaev – aki nem jelent meg a sajtótájékoztatón – cserébe azzal vádolta kollégáját, hogy rasszista jelzőkkel illette őt.

A két csapat rendre feszült hangulatú mérkőzést vív egymással, tíz éve megesett, hogy a küzdelem tömegverekedésbe torkollott, s Dujshebaev akkor sem fogta vissza magát...