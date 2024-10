Bajnokok Ligája: negyedik sikerére hajt a Győr és a Fradi

A Veszprém hétközi sikerét követően – a klub megnyerte története során először a klubvilágbajnokságot – a hétvégén a hölgyeken lesz a sor, hogy tovább öregbítsék a magyar kézilabda hírnevét. A Bajnokok Ligájában és a hazai bajnokságban pontveszteség nélkül menetelő Ferencváros és a Győri Audi ETO KC ezúttal a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban lép pályára. Ráadásul mindkét csapat esélyesként, és ha bejön a papírforma, akkor mindkét zöld-fehér csapat négyből négy győzelemmel zárja majd a hetet a BL-ben.

A Fradi az érdi arénában sokkal esélyesebb, mint szombati ellenfele (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A bajnoki címvédő és kupagyőztes Fradi szombaton, hazai pályán fogadja a besztercei CS Gloria 2018 BN gárdáját, amely ugyan győzelemmel kezdte a csoportküzdelmeket (30-26-ra verte a CMS Bukarestet), ám azóta kétszer is kikapott, így hatalmas meglepetés lenne, ha a Ferencváros nem tudná megszerezni a két pontot. Érdekesség, hogy a zöld-fehérek eddig sokkal biztosabb győzelmeket arattak a BL-ben – kétszer kilenc, egyszer hat góllal nyertek –, mint a hazai bajnokságban. A beszterceiek ellen Allan Heine, a Fradi vezetőedzője nem biztos, hogy számíthat Tomori Zsuzsannára és Orlane Kanorra – mindketten betegséggel bajlódtak az elmúlt napokban –, míg Szöllősi-Zácsik Szandrát pedig hetek óta tartó hátfájdalma miatt nem nevezheti a keretbe.

Hét közben picit pihenő üzemmódban játszott a Fradi a Dunaújváros ellen, és az biztos, hogy a hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzésen ennél jobb teljesítményre lesz szükség a százszázalékos mérleg megőrzéséhez. Márton Gréta, noha még csak huszonöt éves, a rutinos játékosok közé tartozik, és azt is tudja, mi a feladat a szerda-szombat ritmusban, ha a hétközi bajnoki kicsit gyengébben sikerült.

– Aznap még foglalkoztunk azzal a mérkőzéssel, de aztán már csak a tanulságokat szabad levonni belőle, és a következőre kell koncentrálni. Két napunk volt, hogy kijavítsuk ezeket a hibákat, és én abban bízom, hogy jobb felfogásban és ritmusban kézilabdázunk majd szombaton. Láthattuk, hogy a Beszterce jól kezdte a BL-t és a bajnokságot is, nagyon erős, stabil csapatnak tűnik, amely biztosan a győzelem reményében utazott ide. De mi is egyre jobban összeszokunk, és bár akadnak még néha félreértések a pályán, egyre többet tudunk megvalósítani abból, amit szeretnénk. Eltelt egy hónap most már a bajnokságból, és azt látom, hogy mindenki kezdi megmutatni, hogy valójában mit tud, és a csapatjáték mellett az egyéniségét is bele tudja vinni – jelentette ki Márton Géta.

A győriek a jelenlegi sorozatban a negyedik meccsük után is ünnepelni szeretnének (Fotó: Krizsán Csaba)

Amikor még szeptemberben a Győri Audi ETO KC 27–22-re legyőzte a norvég Vipers Kristiansandot az EHF női Bajnokok Ligája 3. fordulójában, a győri szurkolók elkezdtek reménykedni abban, hogy kedvenceik ismét nagyot alkothatnak az idei sorozatban is. Igaz, a Vipers már nem az a Vipers, amelyik zsinórban háromszor nyerte meg a BL-trófeát. Ráadásul ezen a találkozón derült ki, hogy új, hároméves megállapodást írt alá a győri klub és az Audi Hungaria Zrt. vezetése, azaz az anyagi háttér továbbra is biztosított a kiemelkedő szerepléshez. A BL-ben címvédő győriek vasárnap Montenegróba látogatnak az eddig pont nélkül álló Buducsnoszthoz, és reményeink szerint a hazaiak nem most kezdik el gyűjtögetni a pontjaikat.

– A Buducsnoszt olyan csapat, amelyet sosem lehet alábecsülni. Jó, hogy három győzelemmel a hátunk mögött vágunk neki ennek a találkozónak, és persze mi leszünk a favoritok, de nagyon fontos, hogy ezt a meccset is behúzzuk – fogalmazott a győriek vezetőedzője, Per Johansson.

A váciak szeretnének továbbjutni az Európa-ligában (Fotó: vacinkse.hu)

Az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a Váci NKSE is megkezdi a szereplését a holland bajnok Cabooter Fortes Venlo vendégeként. Ez lesz a két fél első egymás elleni összecsapásával. A Vác nem kezdte ígéretesen az idényt, az NB I-ben egy győzelem mellett két vereséggel áll a kilencedik helyen, miközben a hollandok négy forduló után hibátlan mérleggel vezetik hazájuk pontvadászatát. A visszavágóra jövő szombaton kerül sor Vácott. Herbert Gábor vezetőedző elárulta: tudtak szerezni felvételt az ellenfelükről, ugyanakkor nagyon nehéz megítélni a holland bajnokság színvonalát.

– Amiben biztos vagyok, hogy nagyon futós mérkőzés lesz. Eleve jellemző az ellenfelünk játékára és a holland kézilabdára, hogy sokat futnak. A visszarendeződést meg kell szerveznünk. Mindenképpen olyan eredményt szeretnénk elérni, hogy a jövő heti visszavágón ki tudjuk harcolni a továbbjutást – fogalmazott a váci tréner.