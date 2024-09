Fradi-mámor Norvégiában – Háromból három siker a BL-ben

A győriek szombati sikerét követően – az ETO házigazdaként 27-22-re legyőzte a norvég Vipers Kristiansand csapatát – vasárnap lépett pályára a Ferencváros, és a fővárosiaknak is norvég ellenfél jutott a Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Az eddig mindkét találkozóját kilenc góllal nyerő zöld-fehérek – a dán NFH 31-22-re, míg a horvát Podravka 33-24-re kapott ki a Fraditól – a vártnál sokkal gyengébben rajtoló, egy-egy döntetlennel álló Storhamar gárdájához utaztak.

A norvégok hazai pályán veszélyesek, igaz, a most zajló sorozatban a Vámos Petrát és Szemerey Zsófit is a soraiban tudó Metz pontot szerzett a norvégok otthonában (29-29), azaz egyáltalán nem volt kizárt a ferencvárosiak győzelme. Főleg annak ismeretében, hogy a szerdai, Békéscsaba elleni bajnokin jóval több lehetőséghez jutottak azok, akik az elmúlt hetekben kevesebbet játszottak. Ez pedig azt jelentette, hogy Allan Heine vezetőedző pihentetni tudta legjobbjait a Storhamar elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-összecsapásra.

– Az eddigi legnagyobb kihívás előtt állunk, az biztos. Jó csapatról van szó, amely a norvég kézilabdára jellemző stílust képvisel, a bajnokságban megverte a Viperst, és a Metz ellen is hajszálnyira volt a győzelemtől. Jó játékra van szükség ahhoz, hogy elérjük a célunkat, hogy hazavigyük a két pontot – mondta még a találkozó előtt Allan Heine.

Nos, a Fradi nem ijedt meg a norvég csapattól, és 27-21-re nyert a Storhamar HE otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Ráadásul mindezt úgy, hogy a hazaiak egyszer sem vezettek a mérkőzésen. A magyar bajnoki címvédőnél Böde-Bíró Blanka és Andrea Lekic nem játszott: ezúttal Janurik Kinga és a francia Laura Glauser kapott szerepet a kapuban, míg a rutinos szerb irányító bár elutazott társaival, nem érezte jól magát a kezdés előtt, így nem tudta vállalni a játékot. Ennek ellenére remek védekezéssel kezdett csapatuk és 5-0-ra elhúzott. A norvégok már kilenc perc után átálltak a létszámfölényes támadójátékra, ám ennek hatására sem csökkent a különbség, mert Orlane Kanor vezérletével továbbra is hatékonyak voltak a vendégcsapat akciói.

Orlane Kanor vezetésével Norvégiában is nyerni tudott a Fradi (Fotó: fradi.hu)

A 21. percben a Storhamar még csak kilenc kapura lövésnél, öt gólnál, de már két időkérésnél tartott. A cserék hatására védekezésben és támadásban is alaposan visszaesett a Ferencváros teljesítménye az utolsó öt percben, ezt a Storhamar – Tonje Enkerud vezérletével – egy 4-0-s sorozattal használta ki, így a szünetben csak 14-11-es hátrányban volt. A hazai szurkolótábor a szünetben abban bízott, hogy a második félidőben is kitart csapatuk lendülete, így akár még pontot is szerezhetnek egy olyan meccsen, ahol sokág szinte a pályán sem voltak.

Sajnos, a második félidő elején továbbra is nagyon gyengén játszott a Ferencváros – a norvégok már mínusz egyig feljöttek –, szembetűnő volt, hogy Darja Dmitrijeva mennyire nem találja önmagát a pályán. Ám mielőtt beütött volna a krach, a Fradi megrázta magát, és egy 6-2-es sorozattal ismét ellépett, és egyben bebiztosította újabb győzelmét a Ferencváros, elsősorban Angela Malestein góljaival.

A zöld-fehérek végül hattal nyertek – pedig a meccsben benne volt az újabb kilencgólos siker is –, a győzelemből Malestein hét, Kanor hat góllal, Laura Glauser és Janurik Kinga négy-négy védéssel vette ki részét a sikerből. A három meccsből szerzett három győzelem egyben azt is jelentette, hogy a Ferencváros visszavette az első helyét a csoportban. Most lesz lehetőség rendezni a sorokat a válogatott miatti szünetben, utána a Fradi október 5-én a Kácsor Grétát foglalkoztató román Gloria Bistrita-Nasaud csapatát fogadja, amely remekül kezdte a csoportkört – 30-26-ra verte a CSM Bukarestet –, de utána két vereséggel folytatta, azaz a zsinórban aratott negyedik siker sem elképzelhetetlen. A másik csoportban szintén három meccsből három győzelemmel álló címvédő Győri Audi ETO KC pedig másnap a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.