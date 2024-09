Jöhet a klasszikus! Győrbe érkezik a Vipers

Régen volt arra példa, hogy a Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek harmadik körét úgy kezdik női kézilabdacsapataink, hogy eddig ebben a szezonban valamennyi meccsüket megnyerték. Ugyanis a Győri Audi ETO KC és a Ferencváros három-három győzelmet aratott a bajnokságban, míg a BL-ben mindkét meccsüket megnyerték a magyar csapatok. A hétvégén ennek a remek sorozatnak a folytatásában bíznak mindkét klubnál, igaz, nem lesz egyszerű dolguk, ugyanis mindketten norvég ellenféllel szemben lépnek majd pályára.

Per Johansson szerint a saját fanatikusaik előtt le kell győzniük a norvég bajnokot Fotó: Győrietokc.hu

Kétségkívül a győrieknek lesz nehezebb dolguk annak ellenére, hogy ők hazai pályán fogadják szombaton 18 órától a norvég bajnok Vipers Kristiansand gárdáját. Az Audi Arénában klasszikusnak nevezhető rangadó következik, ugyanis a hatszoros BL-győztes győriek, és a sorozatot háromszor megnyerő viperák tizennegyedszer találkoznak egymással – az eddigi meccseket tekintve nyolcszor a mieink, ötször pedig a norvégok örülhettek. Az északiaknál bizony történtek változások, és a vendégek pénzügyi problémáik miatt kénytelenek voltak eladni legjobbjukat, Anna Vyakhirevát. Az idei sorozatban még nem tudtak nyerni – kikaptak a Bresttől, míg hazai pályán döntetleneztek a Rapid Bukaresttel –, ám mindezek ellenére sem szabad félvállról venni őket.

– A Vipers olyan csapat, amelyet sosem lehet alábecsülni. Természetesen lehetetlenség pótolniuk Anna Vyakhirevát, de Nina Koppanggal helyettesíthetik, aki ugyan más típusú jobbátlövő, de erősebb és vállalkozóbb szellemű. Mindettől eltekintve sok jó játékosa van az ellenfélnek – Jamina Roberts, a korábbi rutinos holland játékosom, Lois Abbingh, a fiatal és tehetséges Larissa Nüsser, vagy a szintén holland válogatott Merel Freriks. Arról nem is beszélve, hogy mindannyian jól tudjuk, mire képes Katrine Lunde és Silje Solberg, még akkor is, ha a Vipersnek épp rossz napja van; ezt láthattuk a tavalyi negyeddöntőben. Jó, hogy két győzelemmel a hátunk mögött vágunk neki ennek a találkozónak, és persze mi leszünk a favoritok, de nagyon fontos, hogy ezt a meccset is behúzzuk a csodálatos szurkolótáborunk előtt – fogalmazott a győriek hivatalos honlapján a csapat vezetőedzője, Per Johansson.

Ry Eun Hee szerint a védekezésből indított gyors támadások lehetnek a siker kulcsai a Vipers ellen Fotó: Győrietokc.hu

Hasonló véleményen van a jobbátlövő Ryu Eun Hee is, aki a védekezés fontosságára, valamint az ellenfél hálóőreire hívta fel előzetesen a figyelmet. A dél-koreai játékos úgy véli, erősebb ellenfél a Vipers, mint sok más csapat a csoportban, annak ellenére, hogy most rendkívül nehéz helyzetben vannak, a győriek pedig jó formában várják a találkozót.

– Bizonyára jó mérkőzés vár ránk a hétvégén. Remélem, hogy élni tudunk ezzel a lehetőséggel. Tisztában vagyunk vele, hogy nagyszerű kapusaik vannak, szóval koncentráltnak kell lennünk, és odafigyelni rájuk, hogyan lőjünk nekik. Mindig a védelmünkre koncentrálunk elsődlegesen, mert azokból gyors lerohanásokat vezethetünk. Szóval ez lesz a legfontosabb, ez lehet a siker kulcsa – állította Ryu Eun Hee. A B-csoport 3. fordulójában rendezendő összecsapást a Sport1 TV 18 órától élőben közvetíti.

A vasárnap pályára lépő Ferencvárosnak is norvég ellenfél jut a BL csoportkörének harmadik fordulójában. Az eddig mindkét találkozóját kilenc góllal nyerő zöld-fehérek – a dán NFH 31-22-re, míg a horvát Podravka 33-24-re kapott ki a Fraditól – a vártnál sokkal gyengébben rajtoló, egy-egy döntetlennel álló Storhamar gárdájához utaznak. Sokak szerint Norvégiában vár majd az idény eddigi legnehezebb összecsapása a Fradira, amely ha újra nyerne, akkor a csoport élén maradna.

A norvégok hazai pályán veszélyesek, igaz, a most zajló sorozatban a Vámos Petrát és Szemerey Zsófit is a soraiban tudó Metz pontot szerzett a norvégok otthonában (29-29), azaz egyáltalán nem kizárt a ferencvárosiak győzelme. Főleg annak ismeretében, hogy a szerdai, Békéscsaba elleni bajnokin jóval több lehetőséghez jutottak azok, akik az elmúlt hetekben kevesebbet játszottak. Ez pedig azt jelentette, hogy Allan Heine vezetőedző pihentetni tudta legjobbjait a Storhamar elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-összecsapásra.