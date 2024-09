Újabb lépés a BL-trófea felé! Egyelőre megállíthatatlan a Fradi

A Ferencváros alaposan átalakult, immár egyértelműen a légiósok felé billen a mérleg nyelve a fővárosi csapatnál. Azonban a Fradi dán vezetőedzője, Allan Heine gondolt egy nagyot, és a három remek kapusából ezúttal éppen a nyáron érkezett olimpiai ezüstérmes francia Laura Glausert ültette fel a nézőtérre, míg kezdőként nem Böde-Bíró Blankát, hanem a másik válogatottat, Janurik Kingát állította a kapuba. Mint később kiderült, ez volt a dán mester egyik nyerő húzása, ugyanis Januriknak 11 védése lett a meccs végére. Egy hete – ugyancsak Érden – a Nyköbing 31-22-es legyőzésével kezdte meg a csoportkört a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő zöld-fehér együttes, akkor egy teljes félidőn keresztül hagyta kicsit bizonytalanságban a szurkolóit, majd a másodikban állva hagyták az ellenfelet.

Orlane Kanor a góljaival tartotta versenyben a Fradit a találkozó elején Forrás: Fradi.hu

Ezúttal is döcögősen indult a hazaiaknak a találkozó, 3-1-re, majd 8-4-re is vezetett a horvát együttes, a védekezésben kevéssé hatékony zöld-fehérek Orlane Kanor góljaival tapadtak riválisukra. Ezúttal elég volt majd 15 perc ahhoz, hogy a hazaiak védekezése stabilabbá váljon, ez pedig azt eredményezte, hogy a 19. percben már a Fradi vezetett 10-9-re. A játékrész utolsó harmadában jobban játszott a Ferencváros, Márton Gréta és Angela Malestein jól teljesített a széleken, Allan Heine vezetőedző remeklő csapata pedig 17-12-es előnnyel vonulhatott a szünetre.

Gólszegényen indult a második félidő, az első hat perc csupán egy találatot hozott – szerencsére azt is a Fradi dobta –, az utolsó negyedórához közelítve pedig már 25-17-re vezetett a Ferencváros. A különbségből egy perc alatt három gólt faragott a Podravka, ennél közelebb azonban nem engedte vendégét a budapesti alakulat. A hajrában aztán ismét az egy hete látott nagyon magabiztosan kézilabdázó zöld-fehéreket láthattunk a pályán, az utolsó percen belül már kilenc góllal is vezetett a Fradi, és a végén ismét kilencgólos, 33-24-es sikert aratott. Ezzel a Ferencváros továbbra is száz százalékos ebben a szezonban, hiszen mind a bajnokságban, mind a BL-csoportkörben megnyerték mindkét meccsüket.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát) 33-24 (17-12)

Érd, 1450 néző. V: Merisi, Pepe (olaszok).

FTC: Janurik – Malenstein 5 (1), Maszlova 3, Lekics 3, Cvijics 1, O. Kanos 5, Márton G. 4. Csere: Böde-Bíró (kapus), Edwige 1, Klujber 3, Dmitrijeva 4, Simon P. 1, Hársfalvi 1, Bölk 2, Bordás. Edző: Allan Heine

Koprivnica: L. Besen – Mamic 3 (1), Birtic 2, Senvald 3, K. Pandza 5, A. Pandza, Simara 4. Csere: Tucakovic (kapus), Pletikoszics 3, Prkacin 1, Brkic 2, Vukovic, Kosovac, Vuljak 1. Edző: Ivica Obrvan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 11. p.: 4–8. 16. p.: 8–8. 22. p.: 12–10. 36. p.: 18–12. 42. p.: 22–16. 48. p.: 25–20. 53. p.: 29–22.

lövések/gólok: 55/33, illetve 42/24

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 3/1

kiállítások: 6, illetve 8 perc