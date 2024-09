Arculatváltás után jöhet az újabb lépés a Fradi BL-sikere felé

Ki tudná feledni a Németh András mesteredző által irányított Ferencvárost, amely például olyan klasszisokkal a soraiban, mint Kökény Beatrix, Farkas Ágnes, Pádár Ildikó vagy éppen Fiedler Beatrix, az 1994/1995-ös bajnoki évadot 100 százalékos teljesítménnyel fejezte be: 30 mérkőzés, 30 győzelem. De a következő években sem szerepelt rosszul a Fradi, hiszen hét alkalommal első, négy alkalommal második és öt alkalommal harmadik helyen végeztek. A kupasikerek sem maradtak el: 1993-ban sikerült újra kupát nyerni, majd 1994-ben, 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben és 2003-ban is aranyat szereztek.

Darja Dmitrijeva BL-győzelmet ígért a szurkolóknak Fotó: fradi.hu

Természetesen a nemzetközi sikerek sem maradtak el, holott az 1977/78-as KEK-siker után éppen 28 évet kellett várni az újabb kupasikerig, amikor is a zöld-fehérek megnyerték az EHF-kupa 2005/2006-os kiírását. Azért a kettő között sem kellett az eredmények miatt szégyenkezni, hiszen az 1995/1996-os szezonban a Bajnokok Ligájában jutott elődöntőbe a Ferencváros, és teljesítményét a következő évadban is megismételte, illetve 2001-ben újra BL-elődöntőt játszott a csapat. Egy évre rá már átlépte a saját árnyékát a Fradi és bejutott a BL-fináléba, ám ott a macedón Kometal Skopje ellen alulmaradt: a hazai győzelem (27-25) után a szkopjei mérkőzés eredménye 22-26 lett, így a Ferencváros 51-49-es összesítéssel ezüstérmes lett. 2004–2005-ben, az EHF-kupában a legjobb négy közé jutott a csapat, majd következett a már említett 2006-os EHF-kupagyőzelem.

Két KEK-döntő, két kupagyőzelem

A 2008-ban érkező Elek Gábor alaposan megfiatalított, magyar tehetségekből álló csapata aztán a 2011-es, majd rá egy évvel később a 2012-es KEK-döntőt is megnyerte, azaz a fiatal edző nemcsak megismételte édesapja, Elek Gyula bravúrját, és két egymást követő évben KEK-döntőbe vezette csapatát, hanem mindkettő döntőt megnyerve felül is múlta azt. Hogy most miért ilyen fontos mindez? Nos azért, mert ezeket a sikereket magyar játékosokkal érte el a Ferencváros.

Aztán nagyot fordult a klubkézilabda mind a férfi, mind a női vonalon, így ha eredményt akartak elérni a zöld-fehérek, bizony szükségük volt minőségi idegenlégiósokra. Az irányt a győriek mutatták meg legnagyobb hazai riválisuknak, és a Fradi fokozatosan elkezdett külföldi klasszisokat igazolni a csapatba. Az első fecskék egyike a világbajnoki ezüstérmes holland Danick Snelder volt, akit rövidesen olyan klasszisok követtek, mint a spanyol nemzeti csapat korábbi meghatározó tagja, Nerea Pena, illetve montenegrói válogatott Bobana Klikovac és Djurdjina Malovics. Ugyanakkor a magot, a játékosok többségét még mindig a magyar játékosok alkották: Bíró Blanka, Faluvégi Dorottya, Háfra Noémi, Horváth Dóra, Klivinyi Kinga, Klujber Katrin, Kovacsics Anikó, Lukács Viktória, Mészáros Rea és Schatzl Nadine.

Érkeztek sorban a minőségi idegenlégiósok

A későbbiekben csatlakozott a csapathoz a meghatározó teljesítménnyel előálló Emily Bölk, Alicia Stolle, Julia Behnke és Angela Malestein, végül érkezett Lekics és Cvijics, akikkel már a Fradi két esztendeje egészen a BL Final Four döntőjébe verekedte magát, ám ott hatalmas csatában alulmaradt a többek között Anna Vjahirjevával, Katrine Ludéval és Markéta Jerábkovával felálló, kétszeres címvédő norvég Vipers Kristiansanddal szemben.

És ekkor Elek Gábor 15 év után távozott a Fradi kispadjáról, majd rövid intermezzo után a vezetőedzői posztot elnyerő Allan Heine itthon abszolút uralkodót csinált a Fradiból, hiszen mind a kupát, mind a bajnokságot megnyerték a nagy rivális Győr előtt. És ha itthon mindez sikerült, akkor miért ne sikerülne mindez a Bajnokok Ligájában is – gondolhatták a klub vezetői, és újabb klasszis légiósokkal erősítették meg a Fradi keretét, amelyben immár kilenc külföldi szerepel, azaz a dán Allan Heine vezetésével minőségi kerettel vág neki a szezonnak a címvédő. Az FTC két orosz és két francia játékossal erősített: érkezett az olimpiai arany- és ezüstérmes irányító, Darja Dmitrijeva, a jobbátlövő Valerija Maszlova, a kapus Laura Glauser, valamint a hozzá hasonlóan olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes balátlövő, Orlane Kanor. Ha hozzájuk rakjuk a már korábban is a Fradiban játszó Bölk, Malestein, Edwige, Lekics és Cvijics ötöst, nem kétséges, ezzel a csapattal már lehet nagyot álmodni.

– Az előző évad óriási sikert hozott, duplázott a csapat, ami hatalmas eredmény. Most mindenki ezt fogja várni tőlünk, és egyébként én is ezt várom magunktól, de természetesen ott van még a Bajnokok Ligája is… A Dinamóval és a CSZKA Moszkvával már voltunk a Final 4-ban, de nem voltunk eredményesek, a Fradinál ennél többet szeretnék. Ugyanúgy, ahogyan itt mindenkinek, nekem is az álmom, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. Azon leszek, hogy ez sikerüljön – tett ígéretet a szurkolóknak Darja Dmitrijeva.

A női kézilabda Bajnokok Ligája 2024/25-ös idényének nyitányán a magyar bajnok Ferencváros hazai pályán – az érdi Arénában – a dán Nyköbing ellen lépett pályára. A szoros első félidő után a Ferencváros a második játékrészben ellépett ellenfelétől, s 31-22-es győzelemmel kezdte az idényt. Dmitrijeva már ekkor törlesztett valamit a vételárából, hiszen hat góljával a mezőny egyik legeredményesebb játékosa lett. Legyünk rá büszkék, hogy a másik hat találatig jutott játékos a Ferencvárosból a magyar Klujber Katrin volt. Szintén simán nyerte az eddig lejátszott két bajnokiját is a Fradi, így százszázalékos mérleggel várhatja a szombati második BL-csoportmeccsét a horvát Podravka Vegeta ellen. A horvátok ugyan győzelemmel kezdték a hazai pontvadászatot, de a BL-ben nagy meglepetésre kikaptak a szlovén Ljubljanától. A szurkolók nagyon remélik, hogy a nyáron jelentősen megerősödött Fradinak nem jelentenek majd leküzdhetetlen akadályt a horvátok a szombaton 16 órakor kezdődő összecsapáson.

Vasárnap egyébként a győriek is pályára lépnek a német Ludwigsburg otthonában. A Fradihoz hasonlóan dán ellenfél érkezett Győrbe is az első fordulóban, méghozzá az az Esbjerg, amelyet tavaly nagyon szoros csatában tudott legyőzni az ETO a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Nagy különbség ezúttal sem volt a két csapat között, de ismét győri siker született, ezúttal 28-26-ra győzött a címvédő, melynek legeredményesebb játékosa a holland Dione Housheer volt, akinek mind a tizenegy lövéséből gól született.

A Győr az előző idény vége után az új kiírás elején is nyert az Esbjerg ellen Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Természetesen a győriek keretében is jelentős változások történtek: a beállón és jobbszélsőn kívül minden posztra érkezett minőségi játékos, kérdés, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes dán Kristina Jörgensen hogyan pótolja majd a visszavonult, az elmúlt években a csapat arculatát meghatározó Stine Oftedalt, de érkezett még az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő, Kristine Breistöl, a világbajnoki arany- és olimpiai ezüstérmes francia kapus, Hatadou Sako, valamint három holland, a jobbátlövő Dione Housheer, a balszélső Bo van Wetering és a balátlövő Kelly Dulfer. Per Johansson vezetőedző nehéz helyzetben vette át az együttes irányítását márciusban, a BL-elsőség és a játékban történt előrelépés folytatást ért számára. Bár az érkezők zömét még elődje, a dán Ulrik Kirkely kérésére szerződtette a kisalföldi klub, beépítésük azonban már a svéd szakember feladata lesz, de három holland játékost nagyon jól ismer, hiszen ő a válogatott szövetségi kapitánya.

A német csapat otthon mindenkire veszélyes lehet, bár kétségtelen tény, ha a Győr szeretné megvédeni a címét, akkor a Faluvégi Dorottyát és Háfra Noémit a soraiban tudó gárdát még idegenben is le kell győznie. A németországi találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik.