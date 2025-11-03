Kegyetlen embercsempészt állítottak bíróság elé

Hétfőn megkezdődött Hollandiában egy eritreai férfi pere, akit azzal vádolnak, hogy egy kegyetlen migránscsempész-hálózat vezetője volt, amely Kelet-Afrikából Európába szállított embereket méltatlan körülmények között. Az illetőt többek között kínzással és zsarolással is vádolják.

A férfit az egyik legkegyetlenebb embercsempész szervezet vezetőjeként tartják számon

A holland ügyészség szerint a 41 éves Tewelde Goitom, aki Amanuel Walid néven is ismert, Líbián keresztül szervezte a migránsok Európába juttatását, miközben a vád szerint a szervezet embereket kínzott és tartott fogva raktárakban, és hatalmas összegeket követelt családtagjaiktól, hogy szabadon engedjék őket. A vádlott azonban tagadja, hogy ő lenne az említett személy, és azt állítja, hogy téves személyazonosítás áldozata.