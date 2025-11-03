embercsempészetbíróságmigráns

Kegyetlen embercsempészt állítottak bíróság elé

Megkezdődött annak az eritreai férfinek a pere, akit az egyik legkegyetlenebb migránscsempész-hálózat vezetőjeként ismernek. Az illetőt kínzással és zsarolással is vádolják.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 22:37
Fotó: ROBIN UTRECHT Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn megkezdődött Hollandiában egy eritreai férfi pere, akit azzal vádolnak, hogy egy kegyetlen migránscsempész-hálózat vezetője volt, amely Kelet-Afrikából Európába szállított embereket méltatlan körülmények között. Az illetőt többek között kínzással és zsarolással is vádolják. 

A férfit az egyik legkegyetlenebb embercsempész szervezet vezetőjeként tartják számon
A férfit az egyik legkegyetlenebb embercsempész szervezet vezetőjeként tartják számon 
Fotó: ANP MAG

A holland ügyészség szerint a 41 éves Tewelde Goitom, aki Amanuel Walid néven is ismert, Líbián keresztül szervezte a migránsok Európába juttatását, miközben a vád szerint a szervezet embereket kínzott és tartott fogva raktárakban, és hatalmas összegeket követelt családtagjaiktól, hogy szabadon engedjék őket. A vádlott azonban tagadja, hogy ő lenne az említett személy, és azt állítja, hogy téves személyazonosítás áldozata.

Goitomot 2022-ben adták ki Etiópiából Hollandiának, ahol korábban hasonló bűncselekmények miatt ítélték el. A férfit többek között emberkereskedelemmel, pénzmosással, erőszakkal és zsarolással vádolják. Védője szerint azonban a holland bíróságoknak nincs joghatósága az ügyben, mivel a bűncselekmények Líbiában történtek, és az áldozatok többségét nem Hollandiába, hanem Olaszországba csempészték.

Az ügyészség viszont az úgynevezett univerzális joghatóság elvét hangoztatja, amely szerint Hollandiában is eljárás indítható, ha a bűncselekmények áldozatai és családtagjaik közül néhányan az országban tartózkodnak.

A per a következő három hétben folytatódik. Az ügyet várhatóan összevonják egy másik, hasonló esettel, amelynek fő gyanúsítottja a „világ egyik legkeresettebb embercsempészeként” emlegetett Kidane Zekarias Habtemariam, aki jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben van őrizetben, és akit szintén Hollandiának adnak ki.

A holland menekültügyi szervezet, a VluchtelingenWerk szerint az utóbbi években jelentősen nőtt a Hollandiába érkező eritreai fiatalok száma, akik az ország elnyomó rezsimje és a kötelező katonai szolgálat elől menekülnek.

Az ENSZ legutóbbi vizsgálata szerint az eritreai besorozottak gyakran kínzásnak, szexuális erőszaknak és kényszermunkának vannak kitéve. A holland statisztikai hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 28 ezer eritreai származású ember él Hollandiában.

Eritreát több mint harminc éve, Etiópiától való függetlensége óta Isaias Afwerki elnök irányítja, aki hatalomra kerülése óta egyetlen választást sem tartott.

Borítókép: Egy rajz a bíróságon vallomást tevő Tewelde Goitomról (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu