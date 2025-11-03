Tisza VilágapplikációbotrányMagyar Péter

Magyar Péter csak szeretné, ha lennének belsős informátorai, valójában senki sem szivárogtat neki semmiről

Magyar Péter folyamatosan azzal kérkedik, hogy a legbelsőbb körökből származó információkat szivárogtatnak ki neki meg nem nevezett, állítólagos informátorok. Azonban az állításaival ellentétben semmilyen belsős ismeretanyaggal nem rendelkezik, mindössze a saját elképzeléseit írja bele a posztjaiba, tudta meg a Magyar Nemzet.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 20:29
Fotó: HírTV
– A nyilvánosság felé az állítja Magyar Péter, hogy folyamatosan szivárogtatják neki az információkat a kormányzatból, a valóság azonban az, hogy már lassan egy éve semmilyen szivárgás nem történik, hiába próbálkoznak – mondta el a lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Csudai Sándor Forrás: MW
Fotó: Csudai Sándor 

Kiemelte, 

Péter szimplán a saját elképzeléseit, vágyait írja le akkor, amikor belsős informátorokról beszél.

Ennek megfelelően pedig Magyar Péter rendre olyan infókat tesz közzé, amelyek a valósággal még csak köszönőviszonyban sincsenek. 

Ezekkel az adatszivárgásokkal kapcsolatos infókkal Péter el akarja terelni a figyelmet a súlyos botrányokról az elkötelezett tiszások körében

– jelentette ki az informátorunk. 

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Az adatok a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárogtak ki. Ennek eredményeként Magyar Péter bejelentette, elhagyják a Tisza világ applikációt, és helyette a korábbi konzultációra használt Nemzethangja.hu-t fogják használni a jelöltállítási folyamat során. Tegnap megírtuk: brutális mennyiségű adat, kétszázezer név, valamint a hozzájuk kapcsolódó felhasználónév, e-mail-cím, lakcím és telefonszám, valamint sok más jellegű információ is kiszivárgott a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából. 

Ennek kapcsán is hamis információkkal igyekezett elterelni a figyelmet az újabb adatszivárgási botrányról Magyar Péter, és kijelentette, 10 százalékkal vezet a Tisza a kormánypártok előtt. 

Orbán Viktornak ezen a héten adtak oda a kollégái először egy olyan nagy mintás (5000 fős) belső közvélemény-kutatást, amely 10 százalékos Tisza-előnyt mutat

– írta Magyar. 

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Csudai Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

