Magyar Péter csak szeretné, ha lennének belsős informátorai, valójában senki sem szivárogtat neki semmiről

– A nyilvánosság felé az állítja Magyar Péter, hogy folyamatosan szivárogtatják neki az információkat a kormányzatból, a valóság azonban az, hogy már lassan egy éve semmilyen szivárgás nem történik, hiába próbálkoznak – mondta el a lapunknak egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk.

Fotó: Csudai Sándor

Kiemelte,

Péter szimplán a saját elképzeléseit, vágyait írja le akkor, amikor belsős informátorokról beszél.

Ennek megfelelően pedig Magyar Péter rendre olyan infókat tesz közzé, amelyek a valósággal még csak köszönőviszonyban sincsenek.

Ezekkel az adatszivárgásokkal kapcsolatos infókkal Péter el akarja terelni a figyelmet a súlyos botrányokról az elkötelezett tiszások körében

– jelentette ki az informátorunk.