A magyar válogatott játékos gólja győzelmet ért Törökországban + videó

Hosszú gólcsendet tört meg a magyar védő. Mocsi Attila a hétfői találatát megelőzően legutóbb tavaly januárban volt eredményes a török élvonalban, most azonban igencsak fontos góllal rukkolt elő, csapata, a Rizespor ugyanis neki köszönhetően nyert 1-0-ra a Fatih Karagümrük ellen.

Mocsi Attila (a felső sorban jobbról a második) ezúttal is a Rizespor kezdőcsapatában kapott helyet (Fotó: x.com/CRizesporAS)

Mocsi Attila szerezte az egyetlen gólt

A kétszeres válogatott, címeres mezben legutóbb a szeptemberi, írek elleni vb-selejtezőn pályára lépett Mocsi csapata 11. bajnokiján tizedszer lépett pályára, az előző öt mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is kezdőként kapott bizalmat. A győzelmet érő gólt a 83. percben szerezte, egy szabadrúgás után a kapusról kipattanó labdát továbbította közvetlen közelről a hálóba.

⚽️ GOAL | Rizespor 1-0 Fatih Karag | Attila Mocsi 🇹🇷



Çaykur Rizespor is leading Fatih Karagümrük 1-0 in the Süper Lig ⚽️!#Rizespor #FatihKarag #RIZFAT #Footballpic.twitter.com/aHGNWxzJuZ — goalpostX (@GoalpostX) November 3, 2025

A Rizespor ezzel a sikerrel a 11. pozíciót foglalja el a 18 csapatos bajnokságban.