A magyar válogatott játékos gólja győzelmet ért Törökországban + videó

Hosszú gólcsendet tört meg a magyar védő. Mocsi Attila a hétfői találatát megelőzően legutóbb tavaly januárban volt eredményes a török élvonalban, most azonban igencsak fontos góllal rukkolt elő, csapata, a Rizespor ugyanis neki köszönhetően nyert 1-0-ra a Fatih Karagümrük ellen.
Mocsi Attila szerezte az egyetlen gólt
A kétszeres válogatott, címeres mezben legutóbb a szeptemberi, írek elleni vb-selejtezőn pályára lépett Mocsi csapata 11. bajnokiján tizedszer lépett pályára, az előző öt mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is kezdőként kapott bizalmat. A győzelmet érő gólt a 83. percben szerezte, egy szabadrúgás után a kapusról kipattanó labdát továbbította közvetlen közelről a hálóba.
A Rizespor ezzel a sikerrel a 11. pozíciót foglalja el a 18 csapatos bajnokságban.