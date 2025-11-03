Mocsi AttilaTörökországRizespor

A magyar válogatott játékos gólja győzelmet ért Törökországban + videó

Magyar gól Törökországban! Mocsi Attila találata döntötte el a Rizespor és a Fathih Karagümrük hétfő esti találkozóját a török labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. A hátvéd végigjátszotta a meccset.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 20:59
Mocsi Attila (4) végigjátszotta csapata hétfői bajnokiját. Forrás: x.com/CRizesporAS
Hosszú gólcsendet tört meg a magyar védő. Mocsi Attila a hétfői találatát megelőzően legutóbb tavaly januárban volt eredményes a török élvonalban, most azonban igencsak fontos góllal rukkolt elő, csapata, a Rizespor ugyanis neki köszönhetően nyert 1-0-ra a Fatih Karagümrük ellen.

Mocsi Attila (a felső sorban jobbról a második) ezúttal is a Rizespor kezdőcsapatában kapott helyet (Fotó: x.com/CRizesporAS)

 

Mocsi Attila szerezte az egyetlen gólt

A kétszeres válogatott, címeres mezben legutóbb a szeptemberi, írek elleni vb-selejtezőn pályára lépett Mocsi csapata 11. bajnokiján tizedszer lépett pályára, az előző öt mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is kezdőként kapott bizalmat. A győzelmet érő gólt a 83. percben szerezte, egy szabadrúgás után a kapusról kipattanó labdát továbbította közvetlen közelről a hálóba.

A Rizespor ezzel a sikerrel a 11. pozíciót foglalja el a 18 csapatos bajnokságban.

