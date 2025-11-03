Iszonyatos tragédia Szerbiában: a meccs közben a kispadon halt meg az edző

Mladen Zizovic a szerb Szuperliga 14. fordulójában, a Mladost elleni mérkőzés első félidejében váratlanul összeesett a kispad mellett. A stadionban tartózkodó orvosok azonnal megkezdték az újraélesztést. Rövid időre sikerült visszahozni az edző légzését, azonban a mentőautóban már nem tudták megmenteni az életét. A tragédia miatt a mérkőzést a szünetben megszakították, Lucan városában, ahol a találkozót rendezték.