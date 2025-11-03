Mladen ZizovicLucantragédia

Iszonyatos tragédia Szerbiában: a meccs közben a kispadon halt meg az edző

Borzalmas tragédia történt hétfőn este Szerbiában. A szerb labdarúgó bajnokság 14. fordulójában meccs közben halt meg Mladen Zizovic, a Radnicski 1923 edzője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 22:08
Mladen Zizovic halála megrázta Szerbiát
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mladen Zizovic a szerb Szuperliga 14. fordulójában, a Mladost elleni mérkőzés első félidejében váratlanul összeesett a kispad mellett. A stadionban tartózkodó orvosok azonnal megkezdték az újraélesztést. Rövid időre sikerült visszahozni az edző légzését, azonban a mentőautóban már nem tudták megmenteni az életét. A tragédia miatt a mérkőzést a szünetben megszakították, Lucan városában, ahol a találkozót rendezték.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.