Kétszázezer tiszás felült egy bohócnak

A tiszás adatszivárgási botrány a CÖF rendezvényén is téma volt – számolt be a Facebook-oldalán a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté, a kormánypártok parlamenti frakcióvezetője Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

Kocsis Máté úgy fogalmazott:

Az egy dolog, hogy 200 ezer tiszás felült egy alkalmi bohócnak, de mégiscsak ennyi magyar ember adatai kerültek Kijevbe.

Korábban már megírtuk, hogy Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek.

A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Nemzeti meneten (Fotó: MW)