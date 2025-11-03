Kocsis MátéadatszivárgásTisza Párt

Kétszázezer tiszás felült egy bohócnak

Kétszázezer magyar ember adatai kerültek Kijevbe, mutatott rá Kocsis Máté.

2025. 11. 03. 20:57
A tiszás adatszivárgási botrány a CÖF rendezvényén is téma volt – számolt be a Facebook-oldalán a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője. 

 Kocsis Máté úgy fogalmazott: 

Az egy dolog, hogy 200 ezer tiszás felült egy alkalmi bohócnak, de mégiscsak ennyi magyar ember adatai kerültek Kijevbe.

Korábban már megírtuk, hogy Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek

A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

