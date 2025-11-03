Paloznaki papgyilkosság: újabb gyanúsított került elő

Új fejlemény látott napvilágot a paloznaki papgyilkosságként ismert, 1991-ben elkövetett emberölés ügyében. A Veszprém vármegyei rendőrség közölte, hogy egy újabb gyanúsítottat fogtak el, aki a nyomozók szerint nem egyedül hajthatta végre a bűncselekményt – számolt be róla az Origo.

Paloznaki papgyilkosság: újabb gyanúsítottat találtak

Forrás: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

1991. augusztus 26-án ismeretlen elkövető betört a paloznaki plébániára,

ahol megkötözte az alvó plébánost és egy idős apácát, majd feldúlta az épületet.

Csontos Gyula atyát különös kegyetlenséggel bántalmazta, az apáca pedig súlyos sérüléseket szenvedett, de ő életben maradt. Az elkövető mintegy egymillió forint értékben vitt el pénzt, műszaki cikkeket és különböző személyes tárgyakat, majd eltűnt.

Fordulat a paloznaki papgyilkosság ügyében

A nyomozásban 32 évvel később történt áttörés: a modern kriminalisztikai vizsgálatok egy 53 éves belga férfihoz vezettek, akit 2023-ban Antwerpenben fogtak el, majd átadták a magyar hatóságoknak. A férfit letartóztatták, és nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt gyanúsítottként hallgatják ki.

A legújabb információk szerint a bűncselekményt nem egyedül követte el.

A nyomozás egy 55 éves román férfit is azonosított, aki évekig hamis iratokkal bujkált több európai országban. A magyar és spanyol hatóságok együttműködésének köszönhetően Geronában fogták el, jelenleg pedig Romániában tölti szabadságvesztését más bűncselekmények miatt.

A rendőrség közlése szerint a két gyanúsított ellen rendelkezésre álló bizonyítékok súlyosak, és a hatóságok bíznak benne, hogy a több mint három évtizede történt papgyilkosság teljeskörűen felderíthető.

Néhány napja pontot tettek annak az ügynek a végére, ahol egy férfi szintén különös kegyetlenséggel oltotta ki áldozata életét.