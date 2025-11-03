Újabb hírek érkeztek a lemondott szlovén miniszterekről

A szlovén parlament tudomásul vette hétfőn Andreja Katic igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter lemondását a Novo Mestó-i gyilkosság miatt. A gyilkosság óriási felháborodást váltott ki Szlovéniában.

Szlovénia – komoly indulatokat váltott ki a gyilkosság, Robert Golob miniszterelnök elfogadta a két miniszter lemondását

A törvény szerint Robert Golob miniszterelnöknek tíz napja van új miniszterjelöltet állítani vagy értesítenie a parlamentet, ha ideiglenesen maga vállalja a feladatkört, illetve ha más miniszterre bízza azt.

Katic és Poklukar múlt vasárnap mondott le a Novo Mestó-i halálos kimenetelű garázda bűncselekmény után, amelynek gyanúsítottja egy roma férfi. Az áldozatot, Ales Sutar helyi vállalkozót a fia egy szórakozóhelyről hívta fel azzal, hogy segítsen neki, mert roma fiatalok megfenyegették. Sutar a helyszínre sietett, ahol aztán többen rátámadtak és megverték. Kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.