Szlovénialemondásparlament

Újabb hírek érkeztek a lemondott szlovén miniszterekről

A szlovén parlament hétfőn tudomásul vette Andreja Katic igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter lemondását. A döntés előzménye a Novo Mestóban történt halálos kimenetelű támadás, amelyben egy helyi vállalkozó vesztette életét, és amely országos felháborodást váltott ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 21:53
Robert Golob szlovén miniszterelnök Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szlovén parlament tudomásul vette hétfőn Andreja Katic igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter lemondását a Novo Mestó-i gyilkosság miatt. A gyilkosság óriási felháborodást váltott ki Szlovéniában. 

Szlovénia – komoly indulatokat váltott ki a gyilkosság, Robert Golob miniszterelnök elfogadta a két miniszter lemondását 
Szlovénia – komoly indulatokat váltott ki a gyilkosság, Robert Golob miniszterelnök elfogadta a két miniszter lemondását 
Fotó: MELISSA ROSCA / Hans Lucas

A törvény szerint Robert Golob miniszterelnöknek tíz napja van új miniszterjelöltet állítani vagy értesítenie a parlamentet, ha ideiglenesen maga vállalja a feladatkört, illetve ha más miniszterre bízza azt.

Katic és Poklukar múlt vasárnap mondott le a Novo Mestó-i halálos kimenetelű garázda bűncselekmény után, amelynek gyanúsítottja egy roma férfi. Az áldozatot, Ales Sutar helyi vállalkozót a fia egy szórakozóhelyről hívta fel azzal, hogy segítsen neki, mert roma fiatalok megfenyegették. Sutar a helyszínre sietett, ahol aztán többen rátámadtak és megverték. Kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.

Golob, miután elfogadta a miniszterek lemondását, jelezte: napokon belül bemutatja új jelöltjeit.

Katic lemondó nyilatkozatában hangsúlyozta: döntésével a helyzet lecsillapításához akar hozzájárulni. Mint mondta, a közbiztonság megteremtése az állam alapvető feladata, de nemcsak az igazságszolgáltatáson, hanem a szociális és oktatáspolitikán is múlik. Hozzátette: vezetése alatt a tárca eredményes volt több területen, köztük a roma kisebbséget érintő ügyekben is. Kiemelte a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségre vonásáról szóló és elkészült törvénytervezetet, amely a személyes felelősség fejlesztésére és a visszaesés megelőzésére helyezi a hangsúlyt.

Poklukar szerint a délkelet-szlovéniai térség közbiztonságát az utóbbi másfél évben aktívan és következetesen irányította, amit a rendőrségi statisztikák is alátámasztanak. Viszont elismerte: „a rendőrség és a belügyminisztérium önmagában nem tudja megoldani a több mint harmincöt éve fennálló problémákat”.

Borítókép: Robert Golob szlovén miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu