Oroszországban, Rosztov-na-Donu kikötőjében december 18-án éjszaka ukrán drónok támadtak meg egy olajszállító hajót – jelentették a helyi hatóságok. Az esettel kapcsolatban egymásnak részben ellentmondó hivatalos közlemények jelentek meg, miközben a közösségi médiában közzétett felvételeken nagy tűz látszik a kikötő környékén – tájékoztatott írásában az Origo.
Ukrán drónok csaptak le az alvó városra
December 18-án éjszaka drónok támadtak egy olajszállító hajót Rosztov-na-Donu kikötőjében. A helyi hatóságok jelentése szerint az ukrán akció során a hajón tűz keletkezett.
Az ukrán drónok éjjel csaptak le
Kijev eddig nem adott hivatalos nyilatkozatot.
A helyi beszámolók szerint az incidens az éjszakai órákban történt a kikötőben. A helyi lakosok által készített fotók és videók a kikötő felől felszálló, intenzív lángokat és sűrű füstöt mutatnak, ami jelentős károkat sejtet.
A felvételek hitelességét és pontos körülményeit független források nem tudták azonnal megerősíteni. Alekszandr Szkrijabin polgármester a Telegramon közölte, hogy a mentőegységek oltják a tüzet a tartályhajón, amelyet állítása szerint az éjszaka folyamán ukrán drónok semmisítettek meg.
Borítókép: Tűzoltók akció közben. (Fotó: AFP)
