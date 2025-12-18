Ukrán drónok csaptak le az alvó városra

A felvételek hitelességét és pontos körülményeit független források nem tudták azonnal megerősíteni. Alekszandr Szkrijabin polgármester a Telegramon közölte, hogy a mentőegységek oltják a tüzet a tartályhajón, amelyet állítása szerint az éjszaka folyamán ukrán drónok semmisítettek meg.

Borítókép: Tűzoltók akció közben. (Fotó: AFP)