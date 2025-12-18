ukrán drónokRosztovoroszországbanéjszakaorosz-ukrán háború

Ukrán drónok csaptak le az alvó városra

December 18-án éjszaka drónok támadtak egy olajszállító hajót Rosztov-na-Donu kikötőjében. A helyi hatóságok jelentése szerint az ukrán akció során a hajón tűz keletkezett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 7:50
Tűzoltók akció közben.
Tűzoltók akció közben. Forrás: AFP
Oroszországban, Rosztov-na-Donu kikötőjében december 18-án éjszaka ukrán drónok támadtak meg egy olajszállító hajót – jelentették a helyi hatóságok. Az esettel kapcsolatban egymásnak részben ellentmondó hivatalos közlemények jelentek meg, miközben a közösségi médiában közzétett felvételeken nagy tűz látszik a kikötő környékén – tájékoztatott írásában az Origo.

Ukrán drónok támadtak meg egy olajszállító hajót
Ukrán drónok támadtak meg egy olajszállító hajót Fotó: AFP

Az ukrán drónok éjjel csaptak le

Kijev eddig nem adott hivatalos nyilatkozatot.

A helyi beszámolók szerint az incidens az éjszakai órákban történt a kikötőben. A helyi lakosok által készített fotók és videók a kikötő felől felszálló, intenzív lángokat és sűrű füstöt mutatnak, ami jelentős károkat sejtet. 

A felvételek hitelességét és pontos körülményeit független források nem tudták azonnal megerősíteni. Alekszandr Szkrijabin polgármester a Telegramon közölte, hogy a mentőegységek oltják a tüzet a tartályhajón, amelyet állítása szerint az éjszaka folyamán ukrán drónok semmisítettek meg.

Borítókép: Tűzoltók akció közben. (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

