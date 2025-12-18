Ez Donald Trump karácsonyi ajándéka

Trump élő adásban közölte a jó hírt

Az összeg megegyezik az Amerikai Egyesül Államok függetlensége kikiáltásának évszámával.

Az amerikai hadsereg idén ünnepelte hivatalos megalapításának 250. évfordulóját. A katonák egyszeri ünnepi juttatását az adminisztráció által bevezetett vámokból származó bevétel teszi lehetővé, és a csekkek már „úton vannak" a címzettek felé.

Jövőre az amerikaiak szélesebb köre is részesedhet a vámbevételből, és rekord adóvisszatérítésre számíthatnak az állampolgárok – közölte Trump.

Az elnök beszédében szinte kizárólag amerikai belügyekről, elsősorban az életkörülmények javítása érdekében hivatalba lépése óta tett lépésekről beszélt, valamint az illegális bevándorlás visszaszorítása terén elért eredményeket hangoztatta. Trump a fogyasztói árak csökkentésére, illetve az infláció további mérséklésére vonatkozó terveket ismertetve elmondta, hogy az elektromos áram magas árának leszorítása érdekében a következő 12 hónapban 1600 erőmű kezdi meg működését.