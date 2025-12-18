Csaknem másfél millió amerikai katona kap karácsonyi jutalmat – jelentette be az Egyesült Államok elnöke szerdán. Donald Trump a Fehér Házból sugárzott beszédében elmondta, hogy a hadsereg tagjai „vitézi osztalék" (warrior dividend) elnevezésű jutalmat kapnak 1776 dollár értékben.
Ez Donald Trump karácsonyi ajándéka
Az amerikai elnök bejelentette, hogy csaknem másfél millió amerikai katona egyszeri, 1776 dolláros karácsonyi jutalomban részesül, amelyet az adminisztráció vámbevételei fedeznek. Donald Trump a beszédében az életkörülmények javítását célzó intézkedéseket, az energiaárak csökkentését és az illegális bevándorlás visszaszorítását is hangsúlyozta.
Trump élő adásban közölte a jó hírt
Az összeg megegyezik az Amerikai Egyesül Államok függetlensége kikiáltásának évszámával.
Az amerikai hadsereg idén ünnepelte hivatalos megalapításának 250. évfordulóját. A katonák egyszeri ünnepi juttatását az adminisztráció által bevezetett vámokból származó bevétel teszi lehetővé, és a csekkek már „úton vannak" a címzettek felé.
Jövőre az amerikaiak szélesebb köre is részesedhet a vámbevételből, és rekord adóvisszatérítésre számíthatnak az állampolgárok – közölte Trump.
Az elnök beszédében szinte kizárólag amerikai belügyekről, elsősorban az életkörülmények javítása érdekében hivatalba lépése óta tett lépésekről beszélt, valamint az illegális bevándorlás visszaszorítása terén elért eredményeket hangoztatta. Trump a fogyasztói árak csökkentésére, illetve az infláció további mérséklésére vonatkozó terveket ismertetve elmondta, hogy az elektromos áram magas árának leszorítása érdekében a következő 12 hónapban 1600 erőmű kezdi meg működését.
További Külföld híreink
Egyben bírálta az előző, Joe Biden vezette adminisztrációt, amely véleménye szerint a zöld energiára való ütemes átállás érdekében feláldozta az alacsony és megfizethető energiaárakat. Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a növekvő kitermelésnek köszönhetően az üzemanyagok ára jelentősen csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó:AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez
Hosszú nap lesz Brüsszelben.
Kicsúszik a talaj Magyar Péter lába alól, Orbán Viktor győzelméről ír az amerikai sajtó
Az amerikai pénzügyi lap szerint is kétséges a magyarországi választások kimenetele.
Ötezer sisaktól az orosz vagyon elkobzásának ötletéig – így lovalta magát Európa a háborúba
Több száz milliárd euróra rúg az a számla, amellyel Brüsszel eddig is támogatta Ukrajnát, vagy elkötelezte magát a jövőbeni segítségnyújtásra.
Orbán Viktor a belga miniszterelnökkel zárta a napot
Fontos kérdések a napirenden.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez
Hosszú nap lesz Brüsszelben.
Kicsúszik a talaj Magyar Péter lába alól, Orbán Viktor győzelméről ír az amerikai sajtó
Az amerikai pénzügyi lap szerint is kétséges a magyarországi választások kimenetele.
Ötezer sisaktól az orosz vagyon elkobzásának ötletéig – így lovalta magát Európa a háborúba
Több száz milliárd euróra rúg az a számla, amellyel Brüsszel eddig is támogatta Ukrajnát, vagy elkötelezte magát a jövőbeni segítségnyújtásra.
Orbán Viktor a belga miniszterelnökkel zárta a napot
Fontos kérdések a napirenden.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!