Köd, pára, ónos szitálás – borúsan indul a nap + videó

Az ország nagyobb részén borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös maradhat az idő – írja mai előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Napközben a déli, délkeleti tájakon vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé kisüthet a nap.

A szitálás, kora délelőttig néhol esetleg ónos szitálás, az északkeleti vidékeken gyenge eső még előfordulhat.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, ott néhol ennél akár enyhébb is lehet az idő. Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő.