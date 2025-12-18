ónos szitálásidőjárásHungaroMet Nonprofit Zrthőmérséklet

Köd, pára, ónos szitálás – borúsan indul a nap + videó

Szürke, ködös, párás marad az idő, az ország déli, délkeleti részén felszakadozhat a felhőzet és még a nap is előbukkan. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.2025. 12. 18. 6:39
Fotó: Pezzetta Umberto Forrás: MW
Az ország nagyobb részén borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös maradhat az idő –  írja mai előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

Napközben a déli, délkeleti tájakon vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé kisüthet a nap. 

A szitálás, kora délelőttig néhol esetleg ónos szitálás, az északkeleti vidékeken gyenge eső még előfordulhat.

 A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, ott néhol ennél akár enyhébb is lehet az idő. Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Pezzetta Umberto)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

