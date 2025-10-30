migránsperkártérítésfogdaHorvátországtűz

Három embert öltek meg egy horvát fogdában – tíz év után vádat emeltek az egyik migráns ellen

A horvát ügyészség tíz évvel a tragédia után vádat emelt egy marokkói migráns ellen, aki egy másik bevándorlóval együtt, három ember életét követelő tüzet okozott a horvát–szerb határ közelében, a bajakovói rendőrségi fogdában 2015-ben – közölte csütörtökön az Index.hr a vinkovcei járási ügyészség tájékoztatására hivatkozva.

A vádirat szerint Abd al-Dzsálali Daraibu 2015. március 27-én három másik migránssal együtt tartózkodott a bajakovói rendőrőrs alagsorában, amikor egyikük – a dokumentumban Bilál néven említett férfi – öngyújtóval meggyújtott egy takarót. Daraibu ezután szivacsdarabokat, lepedőket és ruhákat dobott a lángokra, ami a tűz gyors terjedését okozta, írja az MTI.

Egy migráns a helyszínen meghalt, kettő pedig később, a zágrábi traumatológiai klinikán hunyt el sérülései miatt. Daraibu is súlyos égési sérüléseket szenvedett, és kórházba került.

A migráns férfit megvádolták, végül kártérítést kapott

A férfit gondatlanságból elkövetett, közveszélyt okozó cselekménnyel vádolják, amely több ember halálához vezetett. Időközben kiutasították Horvátországból, és megtiltották belépését az Európai Gazdasági Térségbe. A nyomozás megindításakor már nem sikerült megtalálni, a nemzetközi körözés sem járt eredménnyel, ezért a vinkovcei ügyészség indítványozta, hogy a tárgyalást távollétében tartsák meg.

Az eset érdekessége, hogy Daraibu később beperelte Horvátországot, és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága neki adott igazat. A testület szerint a bajakovói rendőrőrs nem volt felkészülve tűzesetre, hiányos volt a fogvatartottak ellenőrzése, és nem vizsgálták kellő alapossággal, miként juthattak öngyújtóhoz a cellában.

Daraibu 80 ezer euró nem vagyoni kártérítést követelt, a strasbourgi bíróság végül 15 ezer euró kártérítést és ötezer euró perköltséget ítélt meg számára.

A 2015-ös migránsválság idején Horvátország szeptembertől került a nyugat-balkáni útvonal középpontjába, miután Magyarország lezárta a szerb határt. Ekkor naponta több ezer illegális bevándorló érkezett az országba Szerbia felől, főként Tovarnik és Bajakovo térségében. Az útvonal Görögországból indult, Észak-Macedónián és Szerbián át vezetett Horvátországon és Szlovénián keresztül Nyugat-Európába.

