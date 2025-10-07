Megtalálták a horvát hegymászók holttestét a szlovén hegyekben

A Szlovén Hegyi Mentőszolgálatot közölte, a három hegymászó a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére indult el a 2275 méter magas Tosc csúcsra. Egy szakaszon azonban lavinát indítottak el, amely szakadékba sodorta őket.

Szlovénia hegyei. Fotó: Pexels

A baleset után azonnal nagyszabású mentőakció indult, amelyben rendőrök és a hegyi mentőszolgálat tagjai vettek részt.

A vasárnapi mentőakció során a kutatóegységek megtalálták az egyik eltűnt hegymászó holttestét. A rendkívül veszélyes időjárási körülmények miatt a keresést a másik két alpinista után hétfő reggelig felfüggesztették.

Hétfőn a mentés folytatódott,

a hegyimentők megtalálták a másik két hegymászó holttestét is, egy-másfél méter mélyen a hó alatt, mintegy ötven méterre attól a helytől, ahol az első áldozatra rábukkantak.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba süllyedt. A hegyekben a hétvégén rendkívül nehéz időjárási körülmények uralkodtak: a magasabb térségekben nagy mennyiségű csapadék hullott, és fokozott volt a lavinaveszély. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a következő napokban nem javasolt kirándulni a hegyekben.