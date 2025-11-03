Az olasz kormány ellen lázad az Izrael-ellenes megmozdulások vezéralakja

A színpadról ez alkalommal is az izraeliek kivégzéseit dicsőítette.

Emellett rágalmazta a kormányt, a jobboldali újságírókat pedig fasisztának nevezte. Azt üzente a hatóságoknak, hogy nem enged a nyomásgyakorlásnak és fellebbez a rendőr-főkapitányság határozata ellen. Úgy véli, a szólásszabadságtól próbálják megfosztani, de mint mondta, ha nem Milánóban, akkor más településen folytatja a palesztin ellenállás ügyét. A férfi tagadja, hogy kapcsolata lenne terrorszervezetekkel vagy a Hamász adománygyűjtője lett volna Olaszországban, de az Egyesült Államok kétszer is szankciós listára tette.

Hannoun haladéktalan kitoloncolását szorgalmazza az Olaszország Fivérei legnagyobb kormánypárt. Azt kérik az ellenzéki pártoktól, hogy ítéljék el a palesztin véleményvezér kijelentéseit és határolódjanak el tőle. A baloldali erők ugyanis a közelmúltban több alkalommal is felszólalási lehetőséget biztosítottak a római parlamentben Hannoun-nak, hogy szót elemeljen a palesztin ügyben.

Riccardo De Corato jobboldali képviselő hangsúlyozta, hogy Olaszországban nincs helye az „erőszak szakértőinek”, akik a palesztin ügyet arra használják, hogy zavargásokat és gyűlöletet szítsanak.