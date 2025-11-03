HannounOlaszországMilánóHamászantiszemitizmus

Az olasz kormány ellen lázad az Izrael-ellenes megmozdulások vezéralakja

Folytatódnak az Izrael-ellenes tüntetések Olaszországban. Hiába tiltották ki a hatóságok Milánóból a Hamászt éltető véleményvezért, egy újabb demonstráción szólalt fel. A kormánypártok a palesztin férfi kitoloncolását kérik a belügyminisztertől antiszemita nézetei miatt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 20:37
Izrael-ellenes tüntetéshullám Olaszországban – Illusztráció Fotó: ALESSANDRO BREMEC Forrás: NurPhoto
Az olasz sajtó arról számolt be, hogy az Izrael-ellenes tüntetések vezéralakja most egyenesen a hatóságok döntése ellen lázad. Hadat üzent az olasz kormánynak Mohammad Hannoun, a palesztin egyesület elnöke, aki az Izrael-ellenes megmozdulások kulcsembere. 

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Az utcai tüntetéseken a Hamász terrorszervezet mészárlásait dicsérte, súlyos antiszemita propagandát folytatott. 

A kormánypártok a hírhedt Hamász-párti véleményvezér kitoloncolását követelték, de egyelőre csak Milánóból távolították el a hatóságok a férfit. Október 25-én a városi rendőrfőkapitány kitoloncolási parancsot adott ki, és megtiltotta Hannoun-nak, hogy visszatérjen Milánóba. A pakisztáni férfi antiszemita kijelentései miatt úgy döntöttek a hatóságok, hogy távoznia kell a már amúgy is puskaporos hordóvá vált észak-olaszországi nagyvárosból. A hétvégén azonban Hannoun a tilalmat megkerülve a Milánó tőszomszédságában lévő Sesto San Giovanni településen rendezte meg az Izrael-ellenes felvonulását. 

A színpadról ez alkalommal is az izraeliek kivégzéseit dicsőítette. 

Emellett rágalmazta a kormányt, a jobboldali újságírókat pedig fasisztának nevezte. Azt üzente a hatóságoknak, hogy nem enged a nyomásgyakorlásnak és fellebbez a rendőr-főkapitányság határozata ellen. Úgy véli, a szólásszabadságtól próbálják megfosztani, de mint mondta, ha nem Milánóban, akkor más településen folytatja a palesztin ellenállás ügyét. A férfi tagadja, hogy kapcsolata lenne terrorszervezetekkel vagy a Hamász adománygyűjtője lett volna Olaszországban, de az Egyesült Államok kétszer is szankciós listára tette.

Hannoun haladéktalan kitoloncolását szorgalmazza az Olaszország Fivérei legnagyobb kormánypárt. Azt kérik az ellenzéki pártoktól, hogy ítéljék el a palesztin véleményvezér kijelentéseit és határolódjanak el tőle. A baloldali erők ugyanis a közelmúltban több alkalommal is felszólalási lehetőséget biztosítottak a római parlamentben Hannoun-nak, hogy szót elemeljen a palesztin ügyben. 

Riccardo De Corato jobboldali képviselő hangsúlyozta, hogy Olaszországban nincs helye az „erőszak szakértőinek”, akik a palesztin ügyet arra használják, hogy zavargásokat és gyűlöletet szítsanak. 

Korábban írtunk róla, hogy októberben erőszakba fordult a Hamászt éltető megmozdulás Bolognában.

Komoly problémát jelent az is Olaszországban, hogy az ellenzéki pártok palesztin jelölteket indítanak több régióban az önkormányzati választásokon. Puglia és Campania tartományban is vannak olyan palesztin jelöltek, akik Izrael-ellenes propagandát folytatnak és antiszemita nézeteket vallanak.

Borítókép: Izrael-ellenes tüntetéshullám Olaszországban (illusztráció) (Fotó: AFP)

