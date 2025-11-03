Az olasz kormány ellen lázad az Izrael-ellenes megmozdulások vezéralakja

Az olasz sajtó arról számolt be, hogy az Izrael-ellenes tüntetések vezéralakja most egyenesen a hatóságok döntése ellen lázad. Hadat üzent az olasz kormánynak Mohammad Hannoun, a palesztin egyesület elnöke, aki az Izrael-ellenes megmozdulások kulcsembere.
Az utcai tüntetéseken a Hamász terrorszervezet mészárlásait dicsérte, súlyos antiszemita propagandát folytatott.
A kormánypártok a hírhedt Hamász-párti véleményvezér kitoloncolását követelték, de egyelőre csak Milánóból távolították el a hatóságok a férfit. Október 25-én a városi rendőrfőkapitány kitoloncolási parancsot adott ki, és megtiltotta Hannoun-nak, hogy visszatérjen Milánóba. A pakisztáni férfi antiszemita kijelentései miatt úgy döntöttek a hatóságok, hogy távoznia kell a már amúgy is puskaporos hordóvá vált észak-olaszországi nagyvárosból. A hétvégén azonban Hannoun a tilalmat megkerülve a Milánó tőszomszédságában lévő Sesto San Giovanni településen rendezte meg az Izrael-ellenes felvonulását.