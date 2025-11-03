Több tucat ember maradványaira bukkantak a Jakab-hegyen

Október 23-án kirándulók emberi maradványokra bukkantak a Jakab-hegyen, a Pálos kolostor közelében. A túrázók először néhány csontdarabot vettek észre a földön, majd a környéket átvizsgálva több, mint harminc emberi maradványt találtak szétszórva – írta az Origo.hu.

Legalább harminc emberi maradvány hevert szanaszét a földön

Fotó: Kovács Liliána

A rendőrség lezárta a területet, és megkezdte a helyszíni vizsgálatokat. Első megállapításaik szerint a talált csontok emberi eredetűek. A szakértők jelenleg azt próbálják megállapítani, kikhez tartoztak a maradványok, mikor halhattak meg azok az emberek, és hogyan kerülhettek a hegyoldalba. A leletek töredezettek és elszíneződöttek, ami arra utalhat, hogy akár több száz éve is ott lehetnek, de egyelőre minden lehetőség nyitott.

Emberi maradványok a hegyoldalban

A Pálos kolostor környéke eddig is ismert volt régészeti és történelmi leleteiről, most azonban egy újabb, eddig megmagyarázatlan eset ad okot a kutatásra.

A vizsgálatok várhatóan hetekig is eltarthatnak, de a helyiek már most több lehetséges magyarázatot emlegetnek. Egyes feltételezések szerint a csontok a kolostor egykori szerzeteseihez tartozhatnak, míg mások úgy vélik, háborús időkből származó áldozatok maradványai kerülhettek elő.

