Több tucat ember maradványaira bukkantak a Jakab-hegyen

Kirándulók emberi maradványokra bukkantak október 23-án a Pálos kolostor közelében. Az emberi maradványok miatt már elindultak a találgatások.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 22:24
Október 23-án kirándulók emberi maradványokra bukkantak a Jakab-hegyen, a Pálos kolostor közelében. A túrázók először néhány csontdarabot vettek észre a földön, majd a környéket átvizsgálva több, mint harminc emberi maradványt találtak szétszórva – írta az Origo.hu.

Legalább harminc emberi maradvány hevert szanaszét a földön
Fotó: Kovács Liliána

A rendőrség lezárta a területet, és megkezdte a helyszíni vizsgálatokat. Első megállapításaik szerint a talált csontok emberi eredetűek. A szakértők jelenleg azt próbálják megállapítani, kikhez tartoztak a maradványok, mikor halhattak meg azok az emberek, és hogyan kerülhettek a hegyoldalba. A leletek töredezettek és elszíneződöttek, ami arra utalhat, hogy akár több száz éve is ott lehetnek, de egyelőre minden lehetőség nyitott.

Emberi maradványok a hegyoldalban

A Pálos kolostor környéke eddig is ismert volt régészeti és történelmi leleteiről, most azonban egy újabb, eddig megmagyarázatlan eset ad okot a kutatásra.

A vizsgálatok várhatóan hetekig is eltarthatnak, de a helyiek már most több lehetséges magyarázatot emlegetnek. Egyes feltételezések szerint a csontok a kolostor egykori szerzeteseihez tartozhatnak, míg mások úgy vélik, háborús időkből származó áldozatok maradványai kerülhettek elő.

Nemrég egy hidegháborús bunker alatt találtak emberi maradványokat. A bunker felett ma már focipályát találunk.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

