A zöld és a fehér marad a divatszín – jöhet az újabb Győr–Fradi kéziháború

Kedden 18 órakor azonnal egy olyan meccsel kezdődik a női kézilabda-bajnokság, amely tavaly szinte eldöntötte a bajnoki címet. Ugyanis az előző szezonban hatalmas meglepetésre a Mosonmagyaróvár legyőzte a Győri Audi ETO KC csapatát, és ezzel a Ferencváros azonnal lépéselőnyhöz jutott. Idén már az első fordulóban bosszút állhatnak a győriek, hiszen a megyei mumusukat fogadják a szezonnyitón, míg a Fradi az alaposan átalakult Budaörssel kezdi a bajnokságot.

Az elveszített bajnoki arany és kupadöntő után a BL megnyerésével vigasztalódtak a győriek Fotó: Győri Audi ETO KC

A BL-ben érdekelt két csapat keretében egyaránt jelentős változások történtek: Győrbe beállón és jobbszélsőn kívül minden posztra érkezett minőségi játékos, kérdés, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes dán Kristina Jörgensen hogyan pótolja majd a visszavonult, az elmúlt években a csapat arculatát meghatározó Stine Oftedalt. Per Johansson vezetőedző nehéz helyzetben vette át az együttes irányítását márciusban, a BL-elsőség és a játékban történt előrelépés folytatást ért számára. Bár az érkezők zömét még elődje, a dán Ulrik Kirkely kérésére szerződtette a kisalföldi klub, beépítésük azonban már a svéd szakember feladata lesz, de három holland játékost nagyon jól ismer, hiszen ő a válogatott szövetségi kapitánya.

– Az ETO-nál nem kell gondolkodni a célkitűzéseken: évről évre azt várják el, hogy mindent megnyerj. Ez persze nagyon nehéz, de nem lehet más célunk – nyilatkozta a klub honlapján Johansson.

A bajnoki arany a Fradi ellen felér egy BL-sikerrel

Jörgensen mellett érkezett még az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő, Kristine Breistöl, a világbajnoki arany- és olimpiai ezüstérmes francia kapus, Hatadou Sako, valamint három holland, a jobbátlövő Dione Housheer, a balszélső Bo van Wetering és a balátlövő Kelly Dulfer. Oftedalon kívül távozott Ana Gros, Line Haugsted, Rinka Duijndam, Silje Solberg, Szöllősi-Schatzl Nadine és Yvette Broch is.

Endrődi Péter, az Audi-ETO női kézilabdacsapatát működtető kft. ügyvezetője a Kisalföldnek elmondta, a kiemelt akadémiára az állam egymilliárd forintot ad, amit az utolsó fillérig csak az utánpótlásra költhető el. Amit az első csapatra költenek – a versenyeztetés, a bérek és egyebek – az másfél-kétmilliárd forintot tesz ki. Ez több mindentől is függ, de nagyjából ennyivel számolhatnak a győri kézisek. Hozzátette, azzal is tisztában kell lenni mindenkinek, hogy aki győri zöld-fehérben pályára lép, annak a Ferencváros elleni mérkőzés nem egy a sok közül, illetve az ETO-szurkolóknak a bajnoki arany felér a BL-győzelemmel.

A fővárosiaknál az érkezők névsora erősebbnek tűnik a távozókénál, így az együttest ugyancsak idény közben, igaz, még októberben átvevő dán Allan Heine vezetésével minőségi kerettel vág neki a szezonnak a címvédő. Az FTC két orosz és két francia játékossal erősített: érkezett az olimpiai arany- és ezüstérmes irányító, Darja Dmitrijeva, a jobbátlövő Valerija Maszlova, a kapus, Laura Glauser valamint a hozzá hasonlóan olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmes balátlövő, Orlane Kanor. Az olimpikon beálló Bordás Réka visszatért váci kölcsönadását követően. Távozott Kisfaludy Anett, Kovács Anett és Kukely Anna is.

Darja Dmitrijeva Bajnokok Ligáját szeretne nyerni a Fradival Fotó: Fradi.hu

– Az előző évad óriási sikert hozott, duplázott a csapat, ami hatalmas eredmény. Most mindenki ezt foga várni tőlünk, és egyébként én is ezt várom magunktól, de természetesen ott van még a Bajnokok Ligája is… A Dinamóval és a CSZKA Moszkvával már voltunk a FINAL4-ban, de nem voltunk eredményesek, a Fradinál ennél többet szeretnék. Ugyanúgy, ahogyan itt mindenkinek, nekem is az álmom, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. Azon leszek, hogy ez sikerüljön – tett ígéretet a szurkolóknak Darja Dmitrijeva.

A Győr és az FTC az idei naptári évben már nem találkozik egymással. Először a Népligetben mérkőznek január 4-én, majd az ETO otthonában találkoznak május 10-én.

Az utolsó két forduló meccseit azonos napon és időpontban – május 17-én 18 órától, illetve május 24-én 18 órától – kell lejátszani.

Nagy lesz a harc a Fradi és a Győr mögött

Az elmúlt szezonban a BL-ben várakozáson felül szereplő Debrecen ezúttal a második számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa-ligában indul, akárcsak riválisai, a dobogóért és az európai kupaszereplésért harcba szálló Mosonmagyaróvár és Vác. Debrecenből az elmúlt idény kulcsjátékosai közül távozott például Vámos Petra, Kácsor Gréta és Planéta Szimonetta, Mosonmagyaróvárról Pásztor Noémi, Tóth Nikolett és Szemerey Zsófia, Vácról pedig többek között Kuczora Csenge. A pótlásukra érkezettek beépítése lényeges hatást gyakorolhat arra, hogy melyik csapatnak lesz esélye odaérni az FTC–ETO kettős mögé.

A mezőny üde színfoltja lehet a Mol Esztergom, amelynek a korábbi FTC-edző és szövetségi kapitány Elek Gábor irányításával merészebb céljai is lehetnek a bennmaradás kiharcolásánál. Leigazolták ugyanis például Ballai Annát, Ballai Borbálát, Kisfaludy Anettet és Kovács Anettet is.