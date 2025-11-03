Több százezer csomag naponta – az ünnepi csúcs hősei: futárok, applikációk, e-kamionok

A decemberi forgalom akár 50%-kal is meghaladhatja az éves átlagot

Az év végi időszak a csomaglogisztika legforgalmasabb heteit jelenti. A magyar kiscsomaglogisztika hálózatán naponta átlagosan több, mint 600 000 csomag halad át. A forgalom decemberben akár 50%-kal is magasabb, mint egy átlagos hónapban, így a futárok és a háttérben dolgozó diszpécserek, raktári munkatársak és ügyfélszolgálatosok valódi hőstetteket visznek véghez, hogy minden csomag időben odaérjen.

„A december nálunk nemcsak a szeretet, hanem a teljesítmény hónapja is”

– mondja Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezetője.

„Az év utolsó heteiben a teljes csapat egy célért dolgozik: hogy a csomagok, amik sokszor személyes ajándékok, történetek, érzések, időben és épségben célba érjenek. A futár, mint egy extrém sportoló, hihetetlen kitartással és lelkesedéssel veti bele magát az előtte álló feladatok elvégzésébe.”

Új korszak a csomagszállításban: megérkeztek az első e-kamionok

A DPD Hungary 2025-ben stratégiai lépésként öt teljesen elektromos Scania R 400E B6x2*4NB CR20H járművet állított forgalomba, amelyek a depók közötti éjszakai csomagszállításokat végzik. A 624 kWh-ás kapacitású akkumulátorral működő kamionok akár 450 kilométeres hatótávra képesek teljes terhelés mellett, és másfél óra alatt teljesen feltölthetők nagy teljesítményű töltőpontokon. A járművek 42 tonnás össztömeggel közlekedhetnek, és a Scania saját fejlesztésű elektromos hajtáslánca garantálja a hatékony, megbízható működést.

Az e-járművek bevezetése szorosan illeszkedik a DPD Hungary fenntarthatósági stratégiájába: a depóközi szállításokat végző e-kamionok mellett a kézbesítő flottában már több mint 50% az elektromos futárjárművek aránya. Ezzel a DPD hozzájárul a városi levegő minőségének javításához, és logisztikai működésében folyamatosan törekszik a környezeti terhelés csökkentésére.

Így dolgoznak a DPD új elektromos kamionjai:

„Az e-kamionok bevezetése mérföldkő a hazai kiscsomag-logisztikában, és példát mutat az iparágnak. A fenntarthatóság számunkra nemcsak stratégiai cél, hanem mindennapi gyakorlat” – mondja dr. Soltész Gergő, CEE Chief Compliance Officer